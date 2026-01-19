İstanbul çok kötü yönetiliyor!

Geçen haftanın bir numaralı tartışma konusu AKP’nin afişleriydi. Afişlerin teması şuydu; İstanbul kötü yönetiliyor. Kötü yönetildiği için hayatımızdan gidiyor. Trafik kötü, metro yapılmıyor, İETT otobüsleri bakımsızlıktan yolda kalıyor, İstanbul bisiklet çöplüğüne döndü, İSKİ çalışmıyor, İSPARK araç sahiplerini kazıklıyor gibi onlarca ifade onlarca afiş…

CHP yönetimi kızdı; Büyükşehir Belediye Başkanı ile 10 ilçe başkanı görevden alınıp tutuklandı. Onlar bir yıldır görevlerinden sudan sebeple uzaklaştırılmışken bu ilanı vermek ayıptır, günahtır, etik değildir dediler…

İktidar medyası ise çok anlamlı çok etkili çok doğru kampanya dedi. Günlerce ekranlardan İstanbul’un çok kötü yönetildiğini söyleyip durdular…

Diyelim ki AKP teşkilatının afişlerindeki iddiaları doğru…

Diyelim ki haklılar; çaresi ne?

2024 yılının mart ayında İstanbul’un yeni yöneticilerini belirledik. Önümüzdeki ilk seçim 2029 yılının mart ayında… Daha üç yıldan fazla var. 38 ay…

38 ay daha bu kötü yönetime mahkum mu olacağız?

38 ay daha İETT otobüslerinde çile mi çekeceğiz…

38 ay daha trafikle mi boğuşacağız?

38 ay daha hizmet alamayacak mıyız?

38 ay daha kötü yönetime mahkum mu olacağız?

Çare ne?

Çare seçim…

AKP bu afişlerle kampanya başlattığına göre, AKP bu afişlerle seçmenin sesine tercüman(!) olduğuna göre, AKP acilen seçim yapılmasını istiyor demektir…

İstanbul’da erken yerel seçim yapmak kolay mı?

Değil… Anayasa’nın 127 maddesi açık. Yerel seçimler 5 yılda bir yapılır. İstanbul’da erken yerel seçime gitmek için Anayasa’nın değiştirilmesi lazım.

Değiştirilir mi?

Bakalım: AKP afişlerle seçim kampanyası başlattığına göre Anayasa değişikliğine oy verir, ortağı MHP’de izinden gider ikisini topla 322 ediyor. Meclis başkanını düş 321 eder. MHP’den altın kaçakçılığı iddiasıyla uzaklaştırılan ama MHP’den ruhen kopmayan üç milletvekilini ile HüdaPar’ın dört, DSP’nin bir milletvekilini ekle 329 eder…

İstanbul’da yeniden seçim yapılmasını CHP de istiyor. CHP lideri çağrı yaptı. Hatta Beşiktaş mitinginde meydan okuyarak bir buçuk milyon oy da avans vereyim dedi.

329’un üzerine 138 CHP’li vekili de koy. 467 eder. 400 oyla Anayasa değiştiğine göre erken yerel seçim en geç mayıs sonu veya haziran ayının ilk haftasına yetişir…

Sadece İstanbul’a özel değişiklik olmayacağına göre tüm yurtta erken seçim yapılır. Adana’da, Seyhan’da, Ceyhan’da Antalya’da (oraların da CHP’li başkanları tutuklu) Diyarbakır’da, Van’da, Mardin’de Hakkari’de Tuncel’de, Batman’da Siirt’te (oraları da kayyım yönetiyor) tüm Türkiye’de…

Demem o ki; afis asacağınıza hakeme gidin. Hakem seçmen…

Yarın CHP elindeki panolara ‘Türkiye iyi yönetilmiyor, senin hayatın gidiyor’ afişleri asarsa ne olacak? (Valiler izin vermez mi?)

Afişlere gerek yok zaten; Türkiye’nin özellikle ekonominin kötü yönetildiği rakamlarla ortada. Elini cüzdanına atan, çarşıya pazara giden, doğalgaz, elektrik, su faturalarını ödeyen memleketin halini görüyor…

Ben diyorum ki; madem AKP il teşkilatı afişler asarak seçim kampanyasını başlattı. Gelin bunu ülke çapına yayalım. Yerel seçimle milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimini birleştirelim. Bu yılın ilkbaharında veya sonbaharında sandıkları seçmenin önüne koyalım.

Türkiye…

Bu kutuplaşmadan…

Bu atışmadan…

Bu tartışmalardan…

Bu kavga bu gürültüden…

Karşılıklı suçlamalardan kurtulsun. Ülke rahat ve derin bir nefes alsın. Beş yıl dinlensin, beş yıl kavgasız gürültüsüz huzur içinde yaşasın…

AKP’ye, MHP’ye, CHP’ye, DEM’ e, İyi Parti’ye ve diğerlerine sesleniyorum: var mısınız?