Çocuk Casper’ların dört cinayeti

Polis ekipleri 22 Ocak 2025 akşamı İstanbul Bahçelievler’deki evin önünde yarı çıplak ve vurulmuş halde bekleyen T.Ç.’yi buldu.

Derhal eve girdiler.

Kapıyı açan E.Y., “Abi yetişin bizi vurdular” dedi.

İçeride ‘Daltonlar’ üyesi Sezer Kaya’nın delik deşik edilmiş cesedini buldular.

Daltonlarla çatışan Casperler Kaya’yı infaz etmişti.

Cinayetin her aşamasında çocuklar vardı.

O gece evde bulunan 14 yaşındaki A.K. adlı kız çocuğu herkes uyuduktan sonra kapıyı açık bırakarak kaçmıştı. A.K.’nin üzerinde konumunu bildiren GPRS cihazı vardı. Açık kapıdan giren ikisi çocuk dört tetikçi Sezer’e kurşun yağdırdı.

Daltonlar intikamlarını hızlıca aldı.

Casperlardan Ahmet Cangi, ertesi gün öldürüldü. Daltonlara ait sosyal medya hesabında Kaya’nın fotoğrafı paylaşılarak, şöyle yazıldı: “Aslanım benim, yedi saatin dolmadan intikamın alındı, tek tek hesabı sorulacak, rahat uyu Sezom.”

Sezer Kaya’nın öldürülmesi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan çocuk Casperlar iddianamesindeki dört cinayet ve 41 ayrı eylemden biri.

Şirinevler’deki hayalet

Casperlar aslında bir aile grubu.

Liderleri ‘Hamuş’ lakaplı İsmail Atız.

Adını 80’li yılların popüler bir çizgi filmi olan sevimli hayalet Casper’dan alan örgüt Şirinevler’de 2018’de ortaya çıktı.

Atız, 2020’de işlediği bir cinayetten sonra kaçtığı yurt dışından örgütünü yönetiyor.

Kırmızı bültenle aranan Atık, İtalya’da tutuklu.

Casperler Bağcılar’da Zuhat Altunç’un ‘Çirkinler’i, Küçükçekmece’de Rıdvan Eren’in ‘Ayazlar’ı ve Esenler’de Ramazan Taş’ın örgütüyle işbirliğine gitti.

Sezer Kaya’yı Casperlar ve Ayazlar birlikte öldürdü.

Öyle iç içe geçtiler ki, haraç için telefon açtıklarında “Çirkinler ve Casperlar adına arıyorum” diye belirtiyorlar.

En büyük hasımları ise Daltonlar.

Türkiye’deki kanlı hesaplaşmaları Avrupa’ya sıçradı. Daltonlar üyesi Caner Koçer’i İspanya’da, Furkan Yavuz’u ise Belçika’da öldürdüler.

Casperlara yakın olduğu bilinen Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim 2025’te İstanbul’da Daltonlar ve Gündoğmuşlar tarafından infaz edildi.

18’i tutuklu 68 çocuk

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 18’i tutuklu 68 çocuk suçlu var.

Casperlar tetikçilerini özellikle 15-25 yaş arasındaki yoksul ve ailevi sorunları bulunan çocuk ve gençlerden seçiyor.

Tetikçiler için özel ev tutuluyor.

Talimatları yerine getirenlere 10.000 - 50.000 TL arasında para teklif ediyorlar. Ama çoğunlukla ödeme yapmıyorlar.

Ercan Kartal cinayeti

İddianameye göre…

Casperların öldürdüğü dört kişi de Daltonlardan.

Daltonlar 25 Ağustos 2024’te Kahramanmaraş’ta Casperlardan Yunus Erden’i öldürdü.

Daltonların liderlerinden Ahmet Mustafa Timo, sosyal medyada cinayeti üstlenince Casperlar ve Atızlar harekete geçti.

Timo’nun kuzeni Ercan Kaptan, 31 Ağustos 2024’te Mahmutbey’deki bir restoranda eğlence sırasında TikTok’ta canlı yayın açınca mekanın adı göründü.

Kaptan’ın yerini saptayan Casperlar motosikletli iki saldırganı gönderdi. Kaptan, yolda yürürken açılan ateşle öldürüldü.

Y.A. ve M.B. adlı saldırganlar yakalandı.

Yanlarında M.B.’nin 16 yaşındaki sevgilisi E.Ç. de vardı. Genç kızın telefonunda çok sayıda fotoğraf bulundu. Bu fotoğraflarda sevgilisi M.B. ile balistik yelekler giyinmiş, ağır silahlar kuşanmış ve maskeli haldeydiler.

Suriyeli çocuğu infaz ettiler

İkinci cinayet, Sezer Kaya’nın infazıydı.

Daltonlar Kaya’ya karşılık Ahmet Cangi’yi vurdu.

Casperlar 6 Mart 2025’te intikam için yeniden ortaya çıktı.

Bahçelievler Denizler Sokak’taki adrese giden üç tetikçi Daltonlar’dan ikisi çocuk üç kişiye 20-25 el ateş etti.

16 yaşındaki Suriyeli Hüseyin Asil öldü, iki kişi ağır yaralandı.

Çok geçmeden şüpheliler yakalandı.

İddiaya göre tetikçilerin kaldığı evi bulan ve eylem talimatını veren ‘Burak Bulut’ kod adlı İsmayil Göleli’ydi.

(Göleli, 4 Ağustos 2025’te İspanya’da Daltonların liderlerinden Caner Koçer’i öldürdü.)

Tetikçiler Göleli’nin tuttuğu evde dokuz gün boyunca saklandı.

Onlara en son ‘Sarı’ lakaplı 16 yaşındaki Ö.K. katıldı.

Babasının elektrikçi dükkanında çalışan Ö.K., dört yıldır Casperlar ile hareket ediyor. Daltonların öldürdüğü Ahmet Cangi için “Mahalleden tanıdığım ve abim gibi gördüğüm bir kişi” diyor.

“Bu mahalleye Daltonlar ve yandaşları giremez, giren bedelini en ağır şekilde öder, Casperlar” şeklindeki pankartla birlikte fotoğraf çektiren, maskeli sekiz kişiden biri de Ö.K. idi.

Ö.K.’nin telefonu 4 Mart 2025 günü çaldı.

Arayan, Casperlardan İ.D. idi.

Ö.K., onun yönlendirmesiyle Göleli’nin tuttuğu eve götürüldü.

İçeride B.K. ve B.İ. adlı tetikçiler vardı.

Ö.K., şunları anlatıyor:

“B.İ.’yi bir iş yerini kurşunlarken gördüğümü hatırladım. B.İ., eldiven vererek kutuyu açmamı istedi. Üç silah vardı. Birini aldım. Silah kullanmayı tarif etti. Silah söküp taktık.”

Ertesi gün saat evden çıkarken birer silah aldılar.

İsmail Atız aradı.

Ö.K.’yi “Eğer ateş etmezsen seni sokağın başına kadar havaya uçururum” diye tehdit etti.

Ö.K., anlatıyor:

“Atız, telefonu açık tutmamızı istedi. 10 - 15 metre sonra B.K. ateş etmeye başladı. B.İ. de ateş etti. Ben de ettim ancak kimseyi hedef almadım.”

Cinayetten sonra yönlendirildikleri iş yerinde telefonlarını ve silahlarını aldılar. İkinci bir kişi geldi, B.K. ve Ö.K.’yi Arnavutköy’deki bungalov tesislerine götürdü.

İşletmeci iki gün sonra 100.000 TL verdi.

Parayı paylaştılar.

Bir hafta sonra yakalandılar.

Ölen çocuk, öldüren de…

Dördüncü cinayet 21 Mart 2025’te işlendi.

Ölen, 17 yaşındaki Hamza Şahin.

Polise göre Daltonlardan.

Bahçelievler Zafer Mahallesi’ndeki bu saldırıda iki bacağından yedi, karnından bir kurşunla hayatını kaybetti.

İki şüpheli vardı.

İkisi de 17 yaşında…

Tetikçi B.K., cinayetten önce ‘Diyarbakırlı Recep’ diye bildiği kişi tarafından Şirinevler Nil Sokak’ta günübirlik ev kiralandığını söyledi.

Gerçek adı R.Z. olan bu kişi B.K.’ye “Olayı gerçekleştirmezsen seni ve aileni öldürürüz” demişti.

Nil Sokak’taki evler Casperlar ve Atızlarca kullanılıyordu. B.K. de Casperlarla ilişkiliydi.

Evde çocuk tetikçiye silah verildi.

İtalya’dan arandı ve Esenyurt’ta bir kişiyi vurması talep edildi.

B.K., emri yerine getirmeyip kendisini polise ihbar etti.

İfadesinde şöyle diyor:

“Peşimi bırakmadılar. Takipte olduğumu hissettirdiler. ‘Tabancayı kaptırdın, artık bizimsin’ gibi davranışlara girdiler. Babamın gittiği kahveye girip oyun oynarken çekilmiş fotoğraflarını gönderdiler. Bağlantı kurmak zorunda kaldım. Yakınlarıma zarar vermelerinden korkuyordum.”

Götürüldüğü evde üç gün kaldı.

B.K. anlatıyor:

“Yapmak istemediğimi söyleyince beni E.A. ile görüştürdüler. E.A., tokat vuracakmış gibi el hareketleri yapıp baskı kurdu. Biz dışarı çıktık. Arkadaşım E.N.E.’ye açıklamada bulunmadım. Hedefin yanında bir kaç kişi olduğunu gösteren fotoğraf geldi. Son durumunu gönderiyorlardı. Fotoğraflar E.A.’dan geliyordu. O, yurt dışındaydı. Hedefe yaklaştım. Beni gördü ancak şüphelenmedi. Kafeye girdi. E.A., bana ‘Gir, öldür’ dedi. Yukarıya çıktım. Arkadaşlarının yanındaydı. Sonra aşağıya indi. Sokakta birisiyle yürürken biz telefon görüşmelerine devam ediyorduk. Yapamayacağımı söylüyordum. Bekleyenler olduğunu, vurmazsam beni vuracaklarını söyledi. Ayağına ateş ettim. Tamamını boşalttım. Ailemi tehlikeden korumak amacıyla yaptım.”

Kaçış bütün ayrıntılarıyla planlanmıştı.

Örgütün ayarladığı taksi geldi.

Arkaya Suriyeli bir kişi bindirilmişti.

Şöför “Soran olursa hava bozuk olduğu için ikinci yolcu olarak aldığımızı söyleyeceğiz” dedi.

Para ödemeden kaçan müşteri gibi davranmasını istedi.

B.K., dediği gibi kaçtı.

İndiği yerde taksiye bindi.

Elinin üzerine yazılı adrese gitti.

Altı aylık bebeği bulunan kadının evine yerleştirildi.

Üç gün evde kaldı.

Aynı taksici ihtiyaçlarını karşıladı.

Hatta cep telefonu getirdi.

Arkadaşı E.N.E., arayıp “Kalacak yerim yok, yanına gelebilir miyim” diye sordu.

E.N.E.’yi takip eden polisler B.K.’yi yakaladı.

Casperların M.B. gibi Azerbaycanlı çocuk tetikçileri, A.H. gibi Suriyeli çocuk liderleri de bulunuyor.