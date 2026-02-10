Sedat Kaya

Erman Toroğlu sakın ha! Bu iki kelime uyarıdan çok tehdit kokuyor

İki ay önceydi.
Bir derbinin, Fenerbahçe - Galatasaray maçının hemen ardından, futbolun en kapalı kapısı aralandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü.
Kapı kapandı.
İçeride ne konuşuldu, kim kime ne dedi; kamuoyuna tek satır düşmedi.
Ama futbol boşluk sevmez.
Görüşmeden sonra bazı gazetelerde “Galatasaray rest çekti” başlıkları atılınca, TFF Başkanı bu kez kapıyı sert açtı.
“Köpeksiz köyde çomaksız geziyorlar. Beni kuzu gibi dinlediler.”
Bu sözler futbolun değil, iktidar dilinin sözleriydi.
Ve karşılık gecikmedi. Dursun Özbek çok daha sert bir yerden konuştu.
“Köpek kim, çomaksız gezen kim, açıklamak zorunda. Bu sözler bir federasyon başkanına yakışmıyor. Bu iş burada kapansın. Eğer başkan çıkar konuşursa, bana bir şey derse, ben de aramızda konuştuğumuz şeyleri ifade ederim. Sakın ha!”
“Sakın ha...”
Bu iki kelime bir uyarıdan çok, tehdit kokuyordu.
Ve gerçekten de iş orada kapandı.
Federasyon sustu. Galatasaray sustu.
Ama spor kamuoyu susmadı.
Çünkü soru basitti.
Türkiye’de futbolu yöneten kurum ile ülkenin en büyük kulüplerinden birinin başkanı buluşuyor, milyonları ilgilendiren bir sezonun ortasında görüşüyorlar ama konuşulanlar sır ilan ediliyor.
Sır olan yerde şüphe büyür.
Şüphe büyüdükçe fısıltı çoğalır.
Aylar sonra Erman Toroğlu çıktı ve “bir duyum aldığını” söyledi.
Altını kalın kalın çizdi: Duyum.
İddiaya göre o toplantıda Özbek, Hacıosmanoğlu’na şunu demişti:
“Zor durumdayız. Galatasaray bu sene şampiyon olmak zorunda.”
Duyumdu.
Kanıt değildi.
Kesinlik hiç değildi.
Ama sonuç kesindi.
Galatasaray’ın şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Toroğlu hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma açtı.
İfade, mahkeme, adli kontrol...
Şimdi durup düşünmek gerek.
Kapalı kapılar ardında yapılan bir görüşme var.
Karşılıklı sert, hatta tehditkâr açıklamalar var.
Ama içeride konuşulanlar sorulunca duvar örülüyor.
Sonra biri çıkıp “duyum” diyor ve yargı devreye giriyor.
Bu tablo, sadece Erman Toroğlu’na açılmış bir soruşturma değildir.
Bu, milyonlara verilen bir mesajdır:
“O toplantıda ne konuşulduğunu sakın ha kurcalamayın.”
Sahada futbol oynanıyor olabilir.
Ama kuliste oynanan oyunun adı futbol değil.
Adı: sessizlik, gizlilik ve gözdağı.
Ve biz tribünde, ışıkları açık bir tiyatro izler gibi bakıyoruz.
Perde açık. Sahne parlak.
Ama esas oyun, hep kuliste.

