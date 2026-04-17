Türk tiyatrosunun usta ismi hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Devlet Tiyatrosu sanatçısı Feyha Çelenk, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haber, Devlet Tiyatroları tarafından resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Feyha Çelenk’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 9 Ağustos 1945’te İstanbul'da doğan Feyha Çelenk, Devlet Tiyatroları çatısı altında uzun yıllar büyük bir özveriyle sanatını sürdürmüş; Bursa Devlet Tiyatrosunun gelişiminde üstlendiği önemli rol ve Ankara'dan Bursa'ya uzanan sanat yolculuğunda sahnedeki başarılarının yanı sıra yetiştirdiği öğrencilerle de iz bırakmıştır.

"BU GÖREVİ ÜSTLENEN İLK KADIN"

1987-1994 yılları arasında müdürlük yaparak Devlet Tiyatroları tarihinde bu görevi üstlenen ilk kadın olan Çelenk, öncü kimliği ve sanatındaki derinliğiyle daima saygı ve minnetle anılacaktır. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Feyha Çelenk için 18 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 10.30’da Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi’nde tören düzenlenecek.

Sanatçı, aynı gün İstanbul Üsküdar’daki Karacaahmet Şakirin Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.