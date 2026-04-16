Perşembe günleri ekrana gelen Sevdiğim Sensin ve Halef: Köklerin Çağrısı isimli diziler hakkında karar alındı. İki dizinin de bu akşam yayın akışından çıkarıldığı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Türkiye'yi sarsan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları ve düşük reklam geliri nedeniyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağı belirtildi.

YENİ BÖLÜM YAZISI KALDIRILDI

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, yayın akışında düzetmeye gidildi. Sevdiğim Sensin dizisinin yanında yazan "yeni bölüm" ibaresi değiştirilerek "tekrar" yazıldı.

Başrollerinde Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı dizinin bugün yeni bölümünün değil tekrarının yayınlanacağı belirtildi.

Dün de Eşref Rüya, Yeraltı ve Kuruluş Orhan dizileri yayın akışından çıkarılmış, yeni bölümleri yayınlanmamıştı.

Dizilerin yeni bölümünün ise haftaya aynı saatte yayınlanması bekleniyor.