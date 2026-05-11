300 milyon dolarlık dev anlaşma! Tüm şarkılarını sattılar

Dünyaca ünlü müzik grubu Red Hot Chili Peppers, onlarca yıllık kariyerlerini ve kültleşmiş eserlerini kapsayan devasa bir finansal hamleye imza attı. Grup, 13 stüdyo albümünü içeren tüm müzik kataloğunu 300 milyon dolara Warner Music Group’a devretti.

Yıllık telif gelirleri yaklaşık 26 milyon doları bulan grup, bir yıl önce kayıtlı kataloğu için 350 milyon dolar istemişti.

BOB DYLAN'DAN JUSTIN BIEBER'A

Daha önce Bob Dylan, Bruce Springsteen ve Justin Bieber gibi isimler de dev şirketlere kataloglarını satan sanatçılar arasında yer almıştı.

Springsteen, müzik kataloğunun haklarını Aralık 2021'de 500 milyon dolara Sony Music'e, Dylan ise Aralık 2020'de 600'den fazla şarkısının tüm telif haklarını 300 milyon dolara Universal Music'e devretmişti.