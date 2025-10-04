Sendikalar bu kez eyleme değil festivale çağırıyor: Gaziantep'te 'Emek Fest'

İşçi sendikaları, yıllardır işçi ve emekçilere eylem, grev veya protesto çağrıları yapıyor, bu çağrılara da işçi ve emekçilerden karşılık buluyor. İşçilerin hak arama mücadelesinde her zaman ön planda olan sendikalar, Gaziantep'te daha önce yapılmamış bir çağrı ile işçilerin karşısına çıktı.

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in ev hapsi kaldırıldı

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, "Başpınar Organize Sanayi’nin emektar ve mücadeleci işçileri adına sizleri selamlıyor ve çağrılarını sizlere iletiyoruz" dediği yazılı açıklamasında, sendikalarının öncülüğünde Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi, Gaziantep Tabip Odası ve Nar Sanat Derneği ile birlikte 'Biziz hayatı yaratan! Emek bizim, sahne bizim!' diyerek Gaziantep'te ilk defa bir "Emek Festivali" örgütlediklerini duyurdu.

"YÜZÜMÜZ BİR AN GÜLMESİN İSTİYORLAR"

Türkmen, yaptığı açıklamada, "Son yıllarda grevlerde, direnişlerde, ekmeğimiz için kavga ederken; kimi zaman ateş başında sevdiğimize türkü yakarken, kimi zaman jandarma dipçiğine direnirken, tazyikli su yerken, kimi zaman patronların karşısında çileden çıkarken seslerimizi sık sık duydunuz. Bu kölelik ve sefalet düzenine karşı emeği ve onuru için direnen Antep/Başpınar işçileri olarak bizler bu kez de size başka bir neden ile sesleniyoruz. Biz işçiler, adeta çalışan bir makinenin parçası gibi suskun ve itaatkâr olmaya zorlanıyor, bizi insan yapan her şeyden mahrum bırakılıyoruz. Hele sanat, hele müzik, hele neşe, hele eğlence... Kapımızın önünden geçmesin, yüzümüz bir an gülmesin istiyorlar. İşte tam bu yüzden, bizi insan kılan her şey adına, bir gün olsun, bir an olsun bu kaderi kırmak, hayata sarılmak için bir sebep yaratmak; ve bu sebebi sanatın, müziğin sesiyle büyütmek için, hep bir ağızdan şarkı söylemek için buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.

"HEYECANIMIZ BÜYÜK"

Mehmet Türkmen, "Emeğiyle, alın teriyle, onuruyla yaşayan ve bu düzenin kölelik zincirlerini kırmak için yıllardır grev alanlarında, direniş çadırlarında karşınıza çıkan biz Antepli işçiler, şimdi mücadelemizi sanatla, müzikle ve kolektif coşkuyla büyütmek için yeni bir adım atıyoruz. Heyecanımız büyük…" dedi.

GAZİANTEP'TE BİR İLK: EMEK FESTİVALİ

Açıklamada BİRTEK-SEN’in öncülüğünde, Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi, Gaziantep Tabip Odası ve Nar Sanat Derneği ile birlikte "Biziz hayatı yaratan! Emek bizim, sahne bizim!" diyerek Gaziantep'te ilk defa bir "Emek Festivali" örgütlendiğini kaydeden Türkmen, "11 Ekim’de düzenleyeceğimiz 'Emek Festivali' İrfan Değirmenci ve Ayşen Şahin’in sunumuyla gerçekleşecek; Moğollar, Şanışer & Sokrat St, Rewşan ve Kardeş Türküler emekçiler için sahne alacak" ifadeleri yer aldı.

Bu festivalin yalnızca şarkılarla değil, dayanışmanın gücüyle de güçleneceğini kaydeden Türkmen, "Çünkü buradan elde edilecek gelirle mücadelemizi büyüteceğiz; vereceğiniz her destek, grev ve direnişlerde bir bardak sıcak çay, karnımızı doyuracak bir sıcak çorba, bizi yağmurdan koruyacak bir çadır olacak" dedi.

FESTİVALİN GELİRİYLE 'GREV FONU' KURULACAK

Bu festivalin geliriyle Başpınar OSB işçileri için bir grev ve dayanışma fonu kurulacağını belirten Mehmet Türkmen, "Vereceğiniz destek cesaretimize cesaret ve gücümüze güç katacak. Bu çağrımız Türkiye’deki tüm dostlarımıza, gönlü emekçiden, adaletten, özgürlükten yana düşen herkesedir. Gelin, bu buluşmaya ses verin, güç verin. Davetlimizsiniz. Gelemezseniz, dayanışma biletleri alarak ya da askıda bilet bırakarak daha çok işçinin festivalde yer almasını sağlayabilirsiniz. Antepli işçilerin sesi, sesimiz Türkiye’nin her yanında duyulsun! Bir kez daha emek ve dayanışmanın yolunu açmak için sizleri bu şölene katılmaya, bu kavganın ortaklarından biri olmaya çağırıyoruz. Festivalin sahnesini kurduğumuz gibi, hayatın sahnesini kuracak güç dayanışmamızda ve ellerimizdedir. O sahneye çıktığımız gibi, tarihin sahnesine de birlikte çıkacağımız güne kadar dayanışmayla…" ifadelerini kullandı.