Meltem Tekin'den "Zamanın Durağında Yalnızlık" sergisi

Ankara'nın önemli sanat galerilerinden Galeri Soyut, 20 Eylül – 8 Ekim 2025 tarihleri arasında Meltem Tekin'in "Zamanın Durağında Yalnızlık" başlıklı kişisel sergisine C Salonu'nda ev sahipliği yapacak.

1977’de İskenderun’da doğan Meltem Tekin, farklı disiplinlerdeki deneyimlerinin ardından kendini bütünüyle resim sanatına adadı. İlköğretim, lise ve üniversite eğitimini doğduğu şehirde tamamladı.

Mustafa Kemal Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden ayrıldıktan sonra bir süre inşaat ve danışmanlık sektöründe yöneticilik yaptı. Ancak resim, onun için kaçınılmaz bir yönelim haline gelerek 2015 yılından itibaren aldığı sanat eğitimiyle profesyonel bir boyut kazandı.

ESERLERİ ÖZEL KOLEKSİYONLARDA YER ALIYOR

Tekin’in eserleri bugün BAE, Avusturya ve ABD’de özel koleksiyonlarda yer almakta; sanatçı çeşitli fuarlara ve karma sergilere katılmaktadır.

Sanat anlayışında yalnızlık, yabancılaşma ve varoluşsal sorgulamalar merkezî bir yere sahiptir. Figürleri, kalabalıktan koparak izleyiciyi ruhsal ve şiirsel bir derinliğe davet eder. Ona göre sanat, görüneni değil, görünmeyeni resmetmeli; her fırça darbesi geçmişin gölgelerinden, rüyanın yankısından ve zamansız bir boyuttan beslenmelidir.

Sanatçı, bu sergisinde şehirlerin hafıza mekânı olarak taşıdığı psişik katmanları, bireyin içsel yalnızlığıyla buluşturuyor. Londra’nın sisinde, İstanbul’un mimarisinde, Paris’in gölgeleri arasında; zaman, mekân ve benlik kavramlarını aşan bir yolculuğa davet ediyor.