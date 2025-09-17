Meltem Tekin'den "Zamanın Durağında Yalnızlık" sergisi

Meltem Tekin'den "Zamanın Durağında Yalnızlık" sergisi
Yayınlanma:
Galeri Soyut Çankaya, 20 Eylül ile 8 Ekim 2025 tarihleri arasında Meltem Tekin'in "Zamanın Durağında Yalnızlık" isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapacak.

Ankara'nın önemli sanat galerilerinden Galeri Soyut, 20 Eylül – 8 Ekim 2025 tarihleri arasında Meltem Tekin'in "Zamanın Durağında Yalnızlık" başlıklı kişisel sergisine C Salonu'nda ev sahipliği yapacak.

1977’de İskenderun’da doğan Meltem Tekin, farklı disiplinlerdeki deneyimlerinin ardından kendini bütünüyle resim sanatına adadı. İlköğretim, lise ve üniversite eğitimini doğduğu şehirde tamamladı.

whatsapp-image-2025-09-17-at-16-56-19-6.jpeg

Mustafa Kemal Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden ayrıldıktan sonra bir süre inşaat ve danışmanlık sektöründe yöneticilik yaptı. Ancak resim, onun için kaçınılmaz bir yönelim haline gelerek 2015 yılından itibaren aldığı sanat eğitimiyle profesyonel bir boyut kazandı.

ESERLERİ ÖZEL KOLEKSİYONLARDA YER ALIYOR

Tekin’in eserleri bugün BAE, Avusturya ve ABD’de özel koleksiyonlarda yer almakta; sanatçı çeşitli fuarlara ve karma sergilere katılmaktadır.

​​​​​​​whatsapp-image-2025-09-17-at-16-56-19-7.jpeg​​​​​​​

Sanat anlayışında yalnızlık, yabancılaşma ve varoluşsal sorgulamalar merkezî bir yere sahiptir. Figürleri, kalabalıktan koparak izleyiciyi ruhsal ve şiirsel bir derinliğe davet eder. Ona göre sanat, görüneni değil, görünmeyeni resmetmeli; her fırça darbesi geçmişin gölgelerinden, rüyanın yankısından ve zamansız bir boyuttan beslenmelidir.

Sanatçı, bu sergisinde şehirlerin hafıza mekânı olarak taşıdığı psişik katmanları, bireyin içsel yalnızlığıyla buluşturuyor. Londra’nın sisinde, İstanbul’un mimarisinde, Paris’in gölgeleri arasında; zaman, mekân ve benlik kavramlarını aşan bir yolculuğa davet ediyor.

whatsapp-image-2025-09-17-at-16-56-19-5.jpeg

whatsapp-image-2025-09-17-at-16-56-19-3.jpeg

whatsapp-image-2025-09-17-at-16-56-19-4.jpeg

whatsapp-image-2025-09-17-at-16-56-19-2.jpeg

whatsapp-image-2025-09-17-at-16-56-19-1.jpeg

whatsapp-image-2025-09-17-at-16-56-19.jpeg

whatsapp-image-2025-09-17-at-16-56-18-5.jpeg

whatsapp-image-2025-09-17-at-16-56-18-3.jpeg

whatsapp-image-2025-09-17-at-16-56-18-4.jpeg

whatsapp-image-2025-09-17-at-16-56-18-2.jpeg

whatsapp-image-2025-09-17-at-16-56-18-1.jpeg

whatsapp-image-2025-09-17-at-16-56-18.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kültür Sanat
Sadri Alışık ödülleri sahiplerini buldu: Mukadderat iki ödül birden kazandı
Sadri Alışık ödülleri sahiplerini buldu: Mukadderat iki ödül birden kazandı
Venedik Film Festivali'nde 'Özgür Filistin' vurgusu: Hind Receb'in Sesi'ne Jüri Büyük Ödülü
Venedik Film Festivali'nde 'Özgür Filistin' vurgusu: Hind Receb'in Sesi'ne Jüri Büyük Ödülü
Baskı altında tiyatro ve festivaller
Baskı altında tiyatro ve festivaller