Maltepe'de dolu dolu bir fotoğraf sergisi: Son gün 2 Ekim

Maltepe Belediyesi'ne ait Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde 10Logos Fotoğraf Proje Atölyesi'nin Arkhe adlı sergisi ziyaretçiye açıldı. 27 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, 2 Ekim’e dek Galeri Çağdaş Yaşam’da sanatseverleri bekleyecek.

Eylül ayı boyunca gerçekleşecek sanat etkinleri kapsamındaki serginin küratörlüğünü Gılcan Mete üstlendi. Mete, serginin açılış konuşmasını yaptı. Arkhe'nin felsefede başlangıç, ilk, temel ve her şeyin kendisinden çıktığı şey anlamına geldiğini anlatan Mete, “Bu sergimizde kendi dönüşüm öykülerimizi katmanlı fotoğraflar aracılığı ile sanatseverlerle paylaşıyoruz. Amacımız bizim kimliklerimizi oluşturan geçmişten bugüne ait birikimleri iletmek değildir. Görsellerimiz aracılığı ile kendi iç dünyanızda, geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek zaman içinde bir yolculuğa davet etmektir” ifadelerini kullandı.

Mete, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’e sanata verdiği destek için teşekkür etti.