İliç geleneklerine sahip çıkmak için buluşacak

Geçen mayıs ayında kurulan Avcu Baba Kültür Derneği, ilk büyük etkinliğini düzenlemeye hazırlanıyor. “Avcu Baba Anma Etkinliği” kapsamında 30 Ağustos Cumartesi günü dernek, halk müziğinin usta isimlerinden Tolga Sağ’a ev sahipliği yapacak. Aynı gün, yenilenen Avcu Baba türbesinin de açılışı gerçekleştirilecek.

Etkinlik öncesi açıklama yapan Dernek Başkanı Saraç, şunları söyledi:

“Bizler, yalnızca Yılmaz Köyü değil, İliç, Divriği ve İmanlı köylerinin en saygın isimlerinden biri olan Avcu Baba ve Sofu Baba’yı sevenler olarak Avcu Baba'yı anmak ve bunu geleneksel hale getirmek için mayıs ayında ‘Avcu Baba Kültür Derneği’ adında bir dernek kurduk. Dernek kurucuları olarak ‘Geçmişine sahip çıkmayanın geleceği olmaz’ dedik ve hem Avcu Baba türbesini yenilemek hem de yenilenmiş türbeyi 30 Ağustos 2025 tarihinde ortak bir törenle açıp, kültürel bir etkinlik yapmak için yola çıkma kararı aldık. Bu tarihte hem türbenin açılışını hem de Avcu Baba kültür etkinliğinin ilkinde sanatçımız Tolga Sağ’ın ve yerel sanatçılarımızın sahne alacağı bir program ile taçlandırmak istiyoruz.

İliç Kaymakamımız sayın Ömer Sirkeci, CHP İl Başkanı Sayın Yalçın Tanrıkulu ve diğer siyasi partilerin yöneticileri, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de bu etkinliğimize katılacaklar. Avcu Baba ve oğlu Sofu Baba'yı seven onlarca kişi maddi ve manevi katkıda bulundu. Yıldıray Arslan türbenin yenilenmesinde ana koordinasyonu üstlendi, Yılmaz Köyü Muhtarı Ali Metin Güney, Metin Delen ve birçok kişi gece gündüz çalıştı.

Avcu Baba türbesini yenilenmiş haliyle yeniden açarken, anma etkinlikleriyle de bu anmaları geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bu anma etkinlikleriyle hem Avcu Baba'yı hem de Sofu Baba'yı gelecek kuşaklara taşırken, kendi geçmişimize de sahip çıkıyor, Alevi inancının en önemli özellikleri olan dayanışmayı, ikrarı, rızalığı da yaşatmayı hedefliyoruz. Avcu Baba Kültür Derneği olarak katkı sunan bütün canlara tek tek teşekkür ediyoruz.”