Kaçırmaya çalıştıkları veterineri vurdular!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, 32 yaşındaki Furkan Demirbay, silahlı saldırıya uğradı.
Özalper Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre, veteriner olan Furkan Demirbay esnaf arkadaşını ziyarete gitti.
Telefon ile konuşarak iş yeri dışına çıkan Demirbay, saat 14.45 sıralarında aralarında husumet bulunan 2 kişi ile tartıştı.
ZORLA ARABAYA BİNDİRMEK İSTEDİLER
Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü.
Bu sırada zorla arabaya bindirilmek istenilen Demirbay, olay yerinden kaçmaya çalışırken 2 şüpheliden birinin kullandığı tabancadan çıkan mermi ile yaralandı.
Olayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı Demirbay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.