Kaçırmaya çalıştıkları veterineri vurdular!

Kaçırmaya çalıştıkları veterineri vurdular!
Yayınlanma:
Malatya'da veteriner Furkan Demirbay, husumetlilerinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, 32 yaşındaki Furkan Demirbay, silahlı saldırıya uğradı.

Özalper Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre, veteriner olan Furkan Demirbay esnaf arkadaşını ziyarete gitti.

Telefon ile konuşarak iş yeri dışına çıkan Demirbay, saat 14.45 sıralarında aralarında husumet bulunan 2 kişi ile tartıştı.

veterineri-tabanca-ile-vurup-kactilar-1043940-309809.jpg

ZORLA ARABAYA BİNDİRMEK İSTEDİLER

Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü.

Bu sırada zorla arabaya bindirilmek istenilen Demirbay, olay yerinden kaçmaya çalışırken 2 şüpheliden birinin kullandığı tabancadan çıkan mermi ile yaralandı.

Veteriner depreme ameliyatta yakalandı!Veteriner depreme ameliyatta yakalandı!

Olayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

veterineri-tabanca-ile-vurup-kactilar-1043939-309809.jpg

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı Demirbay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
Türkiye
Adliye önü savaş alanına döndü! O anlar kamerada
Adliye önü savaş alanına döndü! O anlar kamerada
SON DAKİKA| Barzani'den Bahçeli'ye sert yanıt
SON DAKİKA| Barzani'den Bahçeli'ye sert yanıt
Son Dakika | Gazeteci Furkan Karabay 201 gün sonra tahliye edildi: Savcı karara itiraz etti!
Son Dakika | Gazeteci Furkan Karabay 201 gün sonra tahliye edildi: Savcı karara itiraz etti!