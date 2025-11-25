Yönetmen İlker Canikligil'e hapis cezası!

Yönetmen İlker Canikligil'e hapis cezası!
Yayınlanma:
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan yönetmen İlker Canikligil, bugün görülen duruşmada 26 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakarak (HAGB) cezanın uygulanmasını erteledi.

Yönetmen İlker Canikligil, sosyal medya hesabından yaptığı siyasi içerikli paylaşım nedeniyle yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıktı ve 26 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılan Canikligil, paylaşımında, "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar" ifadelerini kullanmıştı.

HAGB KARARI VERİLDİ

'Suç işlemeye alenen tahrik etme' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamalarıyla yargılanan Canikligil, bugün görülen duruşmada toplam 26 ay hapis cezası aldı. Ancak mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar vererek cezanın uygulanmasını erteledi.

Yayıncı İlker Canikligil'i İletişim Başkanlığı tutuklatmışYayıncı İlker Canikligil'i İletişim Başkanlığı tutuklatmış

Daha önce 26 Mart’ta tutuklanan Canikligil, 7 Mayıs’ta yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edilmişti.

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Canikligil, "26 ay ceza aldım. HAGB verildi. Vatan sağ olsun" notunu paylaşarak kararı duyurdu. Yönetmen, aldığı cezanın iki ayrı suçlamadan kaynaklandığını belirtti.

ekran-alintisi.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Türkiye
Dehşet üstüne dehşet! Önce Mardin sonra Erzincan: Baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu
Dehşet üstüne dehşet! Önce Mardin sonra Erzincan: Baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu
Kadınlar gününde kadınlara Taksim engeli! Valiliğin ardından bir yasak da kaymakamlıktan
Kadınlar gününde kadınlara Taksim engeli! Valiliğin ardından bir yasak da kaymakamlıktan
ATK doğruladı! Böcek Ailesi'nin ölümünde 'fosfin' bulgusu: Naziler gaz odalarında kullanıyordu
ATK doğruladı! Böcek Ailesi'nin ölümünde 'fosfin' bulgusu: Naziler gaz odalarında kullanıyordu