Yönetmen İlker Canikligil'e hapis cezası!

Yönetmen İlker Canikligil, sosyal medya hesabından yaptığı siyasi içerikli paylaşım nedeniyle yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıktı ve 26 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılan Canikligil, paylaşımında, "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar" ifadelerini kullanmıştı.

HAGB KARARI VERİLDİ

'Suç işlemeye alenen tahrik etme' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamalarıyla yargılanan Canikligil, bugün görülen duruşmada toplam 26 ay hapis cezası aldı. Ancak mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar vererek cezanın uygulanmasını erteledi.

Yayıncı İlker Canikligil'i İletişim Başkanlığı tutuklatmış

Daha önce 26 Mart’ta tutuklanan Canikligil, 7 Mayıs’ta yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edilmişti.

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Canikligil, "26 ay ceza aldım. HAGB verildi. Vatan sağ olsun" notunu paylaşarak kararı duyurdu. Yönetmen, aldığı cezanın iki ayrı suçlamadan kaynaklandığını belirtti.