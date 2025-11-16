Yola çıkacak sürücüler dikkat: Bu listeyi mutlaka kontrol edin

Yayınlanma:
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı-Büyükçekmece yolunun 28-32. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, tek yönden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 24-26. kilometrelerinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 23-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

BURSA–İNEGÖL–BOZÜYÜK YOLUNDA ŞERİT DARALTMA

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Manavgat-Akseki-Konya yolunun 30-33. kilometrelerinde yürütülen patlatmalı kazı çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

yol.jpg

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. ve İnebolu-Kastamonu yolunun 2-4. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 40-41. kilometrelerinde devam eden Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

ELAZIĞ–DİYARBAKIR YOLUNDA TEK ŞERİT

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bayburt-Erzurum il sınırı-Pazaryolu yolunun 9-27. kilometreleri yol şevi temizlik çalışması dolayısıyla kısa sürelerle yol trafiğe kapatılarak ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak:AA

