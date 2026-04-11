Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!

Gaziosmanpaşa’da bir hurdacıda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin hızla yayıldığı iş yerinde mahsur kalan 4 çalışan, çıkışın önünün kapanması nedeniyle duvarda açtıkları delikten dışarı çıkarak kurtuldu. Olayda yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.