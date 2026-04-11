Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Gaziosmanpaşa’da bir hurdacıda çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. İş yerinde bulunan 4 çalışan, alevler arasında mahsur kaldı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Şemsi Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple hurdacıda başlayan yangın, kısa sürede iş yerinin büyük bölümünü sardı.
İddiaya göre çalışanlar, çıkış noktasının önüne bırakılan buzdolapları nedeniyle dışarıya çıkamayınca içeride mahsur kaldı.
DUVARI DELEREK DIŞARI ÇIKABİLDİLER!
Çaresiz kalan 4 işçi, duvarda açtıkları bir delik sayesinde dışarı çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)