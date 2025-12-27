Uzman Çavuş Taner Arı gözyaşları ile uğurlanmıştı! Şehit babası için valilik açıklama yaptı

Irak’ın kuzeyinde görev sırasında silahının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Taner Arı’nın cenazesi, Bingöl’ün Solhan ilçesinde toprağa verildi. Evli ve iki çocuk babası olan 26 yaşındaki Arı için Solhan Merkez Camisi’nde tören düzenlendi.

Törende Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konan Arı için İlçe Müftüsü Fatih Baz dua etti. Cenaze namazının ardından Arı, Yeni Mahalle’deki Bazmana Mezarlığı’nda defnedildi.

Bingöl 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ertan Buğday, şehidin babası Asaf Arı’ya oğlunun fotoğrafı ile Türk bayrağını teslim etti.

Törene; ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, Solhan Kaymakamı Adnan Doğan, kamu görevlileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bingöl Valiliği, cenazede çekilen bir fotoğraf üzerinden baba Asaf Arı hakkında sosyal medyada yapılan “Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti” şeklindeki paylaşımlara açıklık getirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Arı’nın Solhan Belediyesi’nde 4/D kadrosunda işçi olarak görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cenaze töreninde giydiği yazlık atkılı ayakkabı üzerinden yapılan yorum ve paylaşımlar, iddia edildiği gibi bir ekonomik yoksunlukla ilgili değildir. Baba Asaf Arı'nın söz konusu tercihi, doğuştan gelen ve sağlık raporu da bulunan balık pulu hastalığı (iktiyozis vulgaris) ile geçirdiği inme (felç) rahatsızlığına bağlı olarak gelişen sağlık koşullarından kaynaklanmaktadır. Ayakkabı giydiğinde terleme ve nemlenmeye bağlı ciddi rahatsızlık yaşayan Arı'nın özellikle güneşli günlerde, yağışın olmadığı dönemlerde her zaman kalın çorap ve yazlık atkılı ayakkabı giymeyi tercih ettiği, cenaze esnasında durumu fark eden yetkililere aile fertleri tarafından da ifade edilmiştir. Merhum askerimizin acısı henüz tazeyken, evladını daha bir gün önce toprağa veren acılı ailenin bu tür paylaşımlardan rahatsız olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur."