Uşak'ta şüpheli ölüm: Boğazı kesilmiş halde tarlada bulundu

Uşak'ta tarlada bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

Kemalöz Mahallesi yakınlarında tarlada hareketsiz bir kişi olduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

TARLADA BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince boğaz kısmında kesik bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerce yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 63 yaşındaki G.A. olduğu tespit edildi.

G.A'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (AA)