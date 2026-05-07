Ünlü meteoroloji uzmanı hafta sonu için kara haberi verdi

Türkiye soğuk ve yağışlı havalara veda etti derken kötü haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonuna ilişkin planları değiştirecek yağış beklentisini açıkladı.

ÜNLÜ METEOROLOJİ UZMANI HAFTA SONU İÇİN KARA HABERİ VERDİ

Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın yağışların Doğu Anadolu Bölgesi'nde devam edeceğini belirten Macit, cumartesi günü öğle saatlerinden sonra özellikle yurdun iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi.

Cumartesi günü Marmara'nın batısında, Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun doğusunda, pazar günü ise Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışların görüleceğini aktaran Macit, yağışların salı gününe kadar süreceğini bildirdi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek yerlerinde kar örtüsü olduğunu anımsatan Macit, bölgede olası bir çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR YAĞIŞLA BİTİRİP AŞIRI SICAKLA BAŞLAYACAK

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağını dile getiren Macit, "Gelecek birkaç gün boyunca sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"Sıcaklıklar Marmara, Ege ve Karadeniz'in batısında mevsim normallerinin üzerine çıkacak."

İstanbul'da cumartesi günü sağanağın etkili olacağını vurgulayan Macit, şunları kaydetti:

"İstanbul'da sıcaklıklar 22-24 derece civarında olacak. Ankara'da cumartesi ve pazar günü gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıklar Ankara'da da 22-24 derece civarında seyredecek. İzmir'de de cumartesi günü gök gürültülü sağanak etkili olacak, sıcaklıklar cumartesi günü 29 dereceye kadar çıkacak." (AA)