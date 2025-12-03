Tweet atsaydı şafak baskınıyla alınırdı! Konu kadın hayatı olunca 'şüpheli tespitinin yapılması imkansız' denildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Ş.E.'nin hayatı, 2025'in Mart ayında kabusa döndü.

Genç kadın, hamileliğinin henüz dördüncü ayındayken tanımadığı erkeklerin kapısına gelmesi ve oturduğu kafede ya da yürüdüğü sokakta yine tanımadığı erkeklerin yanına giderek kendisiyle konuşmaya çalışmalarıyla olanlara anlam vermeye çalıştı.

Çocuğun zorla evine girdi; tacizciyi mahalleli hastanelik etti

SAHTE HESAPLAR AÇIP GENÇ KADININ EV ADRESİNİ YABANCILARLA PAYLAŞTI

Genç kadın, kendisiyle konuşmaya çalışan erkeklere kendilerini tanımadığını söylemesi üzerine sosyal medyadaki mesajlaşmalar kendisine gösterildi. Ş.E., böylece fotoğrafları kullanılarak kendisi adına sahte hesaplar açıldığını ve erkeklerle cinsel içerikli mesajlaşmalar yapıldığını öğrendi. Ş.E. adına sahte hesaplar açan kişi, aynı zamanda Ş.E.'nin ev adresini de veriyordu.

EŞİYLE BİRLİKTE SAVCILIĞA BAŞVURDU

Bebeği doğduktan sonra da yaşadığı kabus son bulmayan genç kadın, eşiyle birlikte İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, fotoğraflarını kullanarak sosyal medyada kendisi adına insanlarla mesajlaşan ve iletişim bilgileri ile ikamet adresini paylaşan kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve cezalandırılması talebiyle suç duyurusunda bulundu.

TAKİPSİZLİK VERİLDİ: ŞÜPHELİ TESPİTİNİN YAPILMASININ İMKANSIZ

Savcılık, yapılan incelemenin sonucunda bahse konu sosyal medya hesaplarının bir kısmının kapalı olduğunu, diğer hesapların ise açık kaynak araştırmasında muhtemel kişi ve il tespitinin yapılamadığını belirtti.

Soruşturmada, "Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, müştekinin başvurusuna konu Instagram ve Facebook isimli sosyal paylaşım sitelerinin ABD menşeli olduğu ve merkezlerinin bu ülkede bulunduğu, bahse konu sosyal paylaşım sitelerinin genel merkezlerinin bu suçlar açısından kullanıcılarına ait açık kimlik, adres bilgileri ile IP ve Port bilgilerini adli yargı mercileri ile paylaşmadığı, bu haliyle müştekinin başvurusuna konu suç hakkında soruşturma yürütülmesinin ve şüpheli tespitinin yapılmasının imkansız olduğu" gerekçesiyle 8 Ağustos 2025'te takipsizlik kararı verildi.

"LÜTFEN SESİMİ DUYUN"

Bir çocuk annesi genç kadın, "Lütfen sesimi duyun" diyerek yetkililere seslendi. Anne Ş.E., "Doğum yaptım, kucağımda 10 günlük bebeğim var; yine aynı mesajlar, yine kapıya gelen sapıklar.

Annem vefat etti. Cenazemde bile durmadı bu insan. Annemin tabutunun başında ağlarken telefonuma Instagram üzerinden gelen mesajda 'yanında olmak istiyorum cevap ver' vb ısrarlı mesajlar... Karakola gittim, savcılığa gittim, birebir savcıyla görüştüm. 'Delil yetersiz' dediler. Ama delil her gün kapımda! Delil her gece telefonumda!

Eşim birkaç kişiye fiziksel müdahalede bulundu diye şimdi onun da başına iş açılıyor. Biz suçlu olduk, tacizci rahat rahat devam ediyor" dedi.

"BENİM GİBİ KAÇ ANNE DAHA KARANLIKTA AĞLIYOR BİLMİYORUM AMA ARTIK YETER"

Görevini yapmayan savcı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da belirten genç kadın şunları söyledi:

"Ben şu an oğlumu gökyüzünün altında gezdiremiyorum. Beş aylık bir bebek… Bir anne olarak yapabileceğim en basit şey; arabayı alıp sahilde, parkta dolaştırmak. Yapamıyorum. Çünkü her an biri karşıma çıkabilir. Çevremdeki insanlar bana 'acaba' gözüyle bakıyor artık. 'Bir şey yapmışsındır' bakışı… O bakışlar beni öldürüyor.

Ben bir anneyim. Tek istediğim; oğluma sarılıp huzur içinde emzirmek, uyutmak, büyütmek. Ama dört duvar arasında hapisim. Oğlum Demir gökyüzünü camdan görüyor sadece. İleride oğlum büyüyecek. 'Anne neden insanlar senin hakkında böyle şeyler söylüyor' diyecek. Ben ona ne cevap vereceğim? 'Çünkü bir sapık istedi ve Türkiye’de kötülük yapmak çok kolay' mı diyeceğim? Bu şahıs bulunsun. Bu zulüm bitsin. Benim gibi kaç anne daha karanlıkta ağlıyor bilmiyorum ama artık yeter. Bir anne olarak yalvarıyorum. Bana ve oğluma sahip çıkın."

ŞAFAK OPERASYONU İÇİN BİR TWEET YETİYOR

Savcılığın takipsizlik kararında, "Benzer soruşturmalarda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yapılan yazışmada, suça konu Facebook/Instagram/Telegram hesabının URL adresinin tespiti mümkün olmadığından dolayı herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı" değerlendirmesine yer verildi.

Oysa sosyal medya hesaplarından anonim dahi olsa iktidarı eleştiren veya fikir beyan eden çok sayıda kişinin kimliği ve IP adresleri hızlı bir şekilde tespit edilerek şafak operasyonlarıyla gözaltına alınabiliyor. Kadınların maruz kaldığı sosyal medya tacizi durumlarında ise emniyet ve savcılığın, şüphelilerin kimlik bilgilerini ve adreslerini belirleyemiyor olması akıllarda soru işaretlerine neden oldu.