Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından Zeni Madencilik Limited Şirketi'ne tahsis edilen maden arama ruhsatının iptali istemiyle açılan davada mahkeme, dosyayı inceleyerek kararını açıkladı. Köylülerin gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal tarafından duyurulan kararda, mahkeme heyeti oy çokluğuyla yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

BirGün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre mahkemenin gerekçeli kararında dikkat çekici ifadeler yer aldı. Dava konusu işlemin açıkça hukuka aykırı olduğu belirtilirken, projenin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğabileceği vurgulandı. Ayrıca kararda, Anayasal bir hak olan "Herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu" ilkesine atıfta bulunuldu.

HUKUKİ KAZANIMLAR ZİNCİRİ VE KARARLI MÜCADELE

Karar, maden projesine karşı uzun süredir direnen köylüler ve yaşam savunucuları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Günçalı Köyü Derneği Başkanı Nuri Güner, süreçle ilgili yaptığı değerlendirmede, bölgede faaliyet göstermesi planlanan maden şirketlerine karşı yürütülen hukuki mücadelenin meyvelerini verdiğini ifade etti.

Daha önceki süreçleri hatırlatan Güner, Samsun Bölge İdare Mahkemesi'nin daha önce HLC Değerli Maden Şirketi'nin ruhsatını iptal ettiğini, ardından Tokat Mera Komisyonu'nun kararına karşı açılan davadan da olumlu sonuç aldıklarını anımsattı.

"MÜCADELENİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNUN KANITI"

Güner, HLC şirketinin ardından sahaya giren Zeni Madencilik'e ait ruhsat için de yürütmeyi durdurma kararı alınmasının kritik bir eşik olduğunu belirtti. Güner, "Bu karar, mücadelenin ne kadar önemli ve sonuç verici olduğunun somut bir kanıtıdır. Zeni Madencilik'in ruhsatına ilişkin gelen bu yürütmeyi durdurma kararı ile mücadelenin önemli bir aşamasını daha geride bıraktık" diyerek hukuki sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.