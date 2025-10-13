Tezek yığını arasına gizlemişler: 12 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde silah satışı ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Kars’ta yasa dışı silah ticaretine operasyon: 12 gözaltı

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Karaköprü ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen adreslere jandarma özel harekât ve istihbarat ekiplerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

TEZEK YIĞINININ ALTINA SAKLADILAR

Narkotik köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, mısır tarlasında bazalt taşlar arasına ve tezek yığını içerisine poşetler ve çuvallara gizlenmiş 7 uzun namlulu silah, 9 tabanca, 9 av tüfeği, 40 şarjör, bin 565 fişek ve 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Silah ve mühimmata el konulurken, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemler için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.