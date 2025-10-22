Telefon dolandırıcısına tutuklama

Telefon dolandırıcısına tutuklama
Yayınlanma:
Tokat'ta telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Karşıyaka Mahallesi'nde N.K. (78) isimli kadını telefonla arayan bir kişi, kendisini savcı olarak tanıttı. Kadının adının terör soruşturmasında geçtiğini söyleyen zanlı, polisin evde bulunan ziynet eşyalarını incelemesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine N.K, evine gelen ve polis olduğunu söyleyen kişiye yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını teslim etti.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYINCA POLİSE GİTTİ

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan N.K'nin şikayeti üzerine Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

N.K'nin evinin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, zanlının İ.K. (38) olduğunu ve Amasya'ya gittiğini belirledi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde düzenlenen operasyonla İ.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

N.K'nin ziynet eşyaları da kendisine teslim edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

