Yayınlanma:
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir erkek, markette tartıştığı kadına herkesin içinde yumruk attı. Şiddet mağduru kadın, kendisine yumruk atıp kaçan erkek saldırgan hakkında şikayetçi oldu.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde evcil hayvanıyla bir markette alışveriş yapan G.A. isimli kadın, bilinmeyen bir sebeple tartıştığı erkeğin yumruklu saldırısına uğradı.

Saldırgan erkeği yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

MARKETTE ALIÇVERİŞ YAPAN KADINA YUMRUK ATTI

Dehşet veren olay Küçükçekmece'ye bağlı Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Saat 12.00 sularında evcil hayvanıyla markete alışveriş yapmak için giren G.A. ile yanına gelen ismi öğrenilemeyen bir erkek arasında tartışma çıktı.

Bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışmanın büyümesi üzerine erkek şüpheli G.A.'ya yumruk attı.

yeni-proje-18.jpg

Kuaför anne ve kıza önce sopayla saldırıp sonra gasp edenler serbest kaldı: Bizi dışarıda görseler öldüreceklerKuaför anne ve kıza önce sopayla saldırıp sonra gasp edenler serbest kaldı: Bizi dışarıda görseler öldürecekler

SALDIRGAN ERKEK KAÇTI

Aldığı darbe sonrası G.A. yere düşerken, şüpheli marketten kaçtı. Şiddet mağduru kadın, polise giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak:DHA

