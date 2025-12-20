"İçki satışını bırak" diyen tebliğcilere tekel bayisi öyle cevap verdi ki donup kaldılar

İsmailağa cemaatinden oldukları iddia edilen tebliğciler bu kez bir tekel bayisinde ortaya çıktı.

Çorum Leblebi TV'nin haberine göre; Osmancık ilçesinde bir tekel bayisine giden tebliğcilerin işletme sahibinden içki satışını bırakmasını, tövbe etmesini ve başka bir iş yapmasını istediler. Sonra da dua ettiler.

"HAYIRLI İŞ YAPIYORUM"

İşletmenin sahibi olduğu belirtilen Cem B.'nin cevabı karşısında ise tebliğciler adeta donup kaldı. Cem B.'nin tebliğcilere, “Bizim işletmemizin kazanılan paranın dörtte üçü vergi olarak devlete gidiyor. O nedenle ben hayırlı bir iş yaptığımızı düşünüyorum” diye cevap verdiği öğrenildi.

Tebliğciler bu kez İzmir pavyonlarında

Tebliğcilerin gittiği işletmede bir yazı tahtasında yazanlar da dikkat çekti.

Tahtada “Alkollü telefon kullanmak tehlikeli ve yasaktır” ifadesi yer alıyordu.