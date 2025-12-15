Tebliğciler bu kez İzmir pavyonlarında

Yayınlanma:
Türkiye’nin farklı kentlerinde alkollü mekanları gezerek 'tebliğ' yapan grupların son adresi İzmir oldu. Bir pavyona giren sarıklı ve cübbeli şahıs, sahneye çıkarak eğlenceye ara verdi.

Türkiye genelinde zaman zaman alkollü mekanlara, kafelere ve barlara girerek vatandaşların yaşam tarzına müdahale ettikleri gerekçesiyle tartışma konusu olan "tebliğciler", bu kez İzmir'de ortaya çıktı. Eğlence mekanın sahneye çıkan bastonlu ve cübbeli bir kişi, eline mikrofonu alarak konuşma yaptı.

EĞLENCEYE "VAAZ" ARASI

Mekandaki neon ışıkların altında, sahnenin ortasında duran şahıs, eğlenmek için orada bulunan vatandaşlara seslendi. Müzik yayınının kesildiği o anlarda, mekana gelenleri "tövbe etmeye" çağırdı.

Tebliğciler Taksim'de bildiri dağıttıTebliğciler Taksim'de bildiri dağıttı

"JAPONYA MI AMERİKA MI YARATACAK?"

Konuşmasının devamında ekonomik kriz ve doğa olaylarına değinen tebliğci masalardaki yiyecekleri işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Şu masadaki çilekleri, muzları, suyumuzu kim yaratabilir? Japonya mı, Çin mi, Amerika mı? Hiç kimsenin gücü yetmez. Allah depremlerden, afetlerden, kuraklıktan muhafaza eylesin."

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Konuşmasının sonunda "Var mı bir isteğiniz?" diye soran tebliğciye, mekandaki bazı müşterilerin "Allah razı olsun", "İşin rast gelsin" şeklinde karşılık verdiği duyuldu. Ancak görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, özel hayatın ve eğlence anlayışının olduğu bir alanda bu tür bir faaliyetin yapılması, "Yaşam tarzına müdahale mi, tebliğ mi?" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Türkiye
Şanlıurfa'da akım faciası! Trafoya giren ekipler bir kişinin cesediyle karşılaştı
Şanlıurfa'da akım faciası! Trafoya giren ekipler bir kişinin cesediyle karşılaştı
Artvin’de yollar kara gömüldü! Sürücüler ateş yakarak ısındı
Artvin’de yollar kara gömüldü! Sürücüler ateş yakarak ısındı
Hatay'da deprem!
Hatay'da deprem!