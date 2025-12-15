Tebliğciler bu kez İzmir pavyonlarında

Türkiye genelinde zaman zaman alkollü mekanlara, kafelere ve barlara girerek vatandaşların yaşam tarzına müdahale ettikleri gerekçesiyle tartışma konusu olan "tebliğciler", bu kez İzmir'de ortaya çıktı. Eğlence mekanın sahneye çıkan bastonlu ve cübbeli bir kişi, eline mikrofonu alarak konuşma yaptı.

EĞLENCEYE "VAAZ" ARASI

Mekandaki neon ışıkların altında, sahnenin ortasında duran şahıs, eğlenmek için orada bulunan vatandaşlara seslendi. Müzik yayınının kesildiği o anlarda, mekana gelenleri "tövbe etmeye" çağırdı.

"JAPONYA MI AMERİKA MI YARATACAK?"

Konuşmasının devamında ekonomik kriz ve doğa olaylarına değinen tebliğci masalardaki yiyecekleri işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Şu masadaki çilekleri, muzları, suyumuzu kim yaratabilir? Japonya mı, Çin mi, Amerika mı? Hiç kimsenin gücü yetmez. Allah depremlerden, afetlerden, kuraklıktan muhafaza eylesin."

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Konuşmasının sonunda "Var mı bir isteğiniz?" diye soran tebliğciye, mekandaki bazı müşterilerin "Allah razı olsun", "İşin rast gelsin" şeklinde karşılık verdiği duyuldu. Ancak görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, özel hayatın ve eğlence anlayışının olduğu bir alanda bu tür bir faaliyetin yapılması, "Yaşam tarzına müdahale mi, tebliğ mi?" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.