Suriye'nin polis araçları Türkiye'den gitti iddiası: Sosyal medyada paylaşılan görüntüler infial yarattı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre; Suriye’de İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik birimlerinin kullanımına verilecek onlarca sıfır kilometre araç teslim edildi.

O araçlar Şam’da düzenlenen resmi geçit töreniyle sergilenirken araçların Türkiye'den hediye edildiği iddiaları finansmanına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmayan araçlarla ilgili soru işareti yarattı.

SURİYE'NİN POLİS ARAÇLARI TÜRKİYE'DEN GİTTİ İDDİASI

Yeni araçların polis teşkilatı, kamu güvenliği, diplomatik koruma, otoyol güvenliği, turizm polisi ve yol güvenliğiyle ilgili tüm birimlerde kullanılacağı bildirildi.

Teslimata ait görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, araçların ise Türkiye tarafından verildiği öne sürüldü. Bu iddiaya ilişkin de resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.

Suriye’de bu tören yapılırken Türkiye’de de Emniyet Teşkilatı’na 9 bin yeni aracın görkemli bir törenle alınması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Sosyal medyada gündem olan görüntülerdeki araçların Türk polisinin envanterinde yer alması dikkat çekerken hediye iddiasıyla Türk kullanıcıların tepkisini çekti. İşte o görüntüler: