Suriye'nin polis araçları Türkiye'den gitti iddiası: Sosyal medyada paylaşılan görüntüler infial yarattı

Yayınlanma:
Suriye Güvenlik Güçleri, çok sayıda yeni polis aracının tanıtımını video paylaşarak yaptı. Yabancı hesaplar tarafından da paylaşılan görüntülerdeki araçlar 'hediye' olarak nitelendirilirken Suriye'nin polis araçları Türkiye'den gitti iddiası ortaya atıldı. Suriye güçlerinin yeni filosu Türk polisinin kullandığı marka araçlardan oluşurken sosyal medyada paylaşılan görüntüler infial yarattı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre; Suriye’de İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik birimlerinin kullanımına verilecek onlarca sıfır kilometre araç teslim edildi.

O araçlar Şam’da düzenlenen resmi geçit töreniyle sergilenirken araçların Türkiye'den hediye edildiği iddiaları finansmanına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmayan araçlarla ilgili soru işareti yarattı.

SURİYE'NİN POLİS ARAÇLARI TÜRKİYE'DEN GİTTİ İDDİASI

Yeni araçların polis teşkilatı, kamu güvenliği, diplomatik koruma, otoyol güvenliği, turizm polisi ve yol güvenliğiyle ilgili tüm birimlerde kullanılacağı bildirildi.

suriyenin-polis-araclari-turkiyeden-gitti-iddiasi-sosyal-medyada-paylasilan-goruntuler-infial-yaratti-2.jpg

Teslimata ait görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, araçların ise Türkiye tarafından verildiği öne sürüldü. Bu iddiaya ilişkin de resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.

suriyenin-polis-araclari-turkiyeden-gitti-iddiasi-sosyal-medyada-paylasilan-goruntuler-infial-yaratti-3.jpg

Suriye’de bu tören yapılırken Türkiye’de de Emniyet Teşkilatı’na 9 bin yeni aracın görkemli bir törenle alınması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Sosyal medyada gündem olan görüntülerdeki araçların Türk polisinin envanterinde yer alması dikkat çekerken hediye iddiasıyla Türk kullanıcıların tepkisini çekti. İşte o görüntüler:

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

