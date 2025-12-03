Süresiz nafaka kalkacak mı? Bakan Tunç açıkladı

AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, af iddialarıyla eleştirilerin hedefinde bulunan 11. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

11. Yargı Paketi'nin bugün TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşüleceğini hatırlatan Tunç, eleştirilere karşılık vererek teklifte toplumsal huzuru sağlamaya yönelik önemli düzenlemelerin yer aldığını vurguladı.

BAKAN TUNÇ AÇIKLADI

Kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen 31 Temmuz 2023 öncesinde de suç işleyen hükümlülerin daha erken kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe ayrılmasıyla ilgili de teklifte madde bulunduğunu hatırlatan Tunç, "Kovid-19 düzenlemesi yanlış anlatılıyor. Bu bir af değil. Burada suç tarihi bakımından aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulmasıyla ilgili talep söz konusuydu." dedi.

Daha önceki düzenlemeden 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezaevinde bulunan hükümlülerin faydalandığını hatırlatan Tunç, bu hükümden aynı tarihte ya da daha önce suç işleyenlerin yararlanamadığını vurguladı. Aynı durumdaki ilişkilerin aynı yaptırıma tabi olması ilkesi gereğince eşitlik sağlanması amacıyla düzenlemeye gidildiğini ifade eden Tunç, bu konuda takdirin TBMM'de olduğunun altını çizdi.

SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI?

Vatandaşların mağduriyet yaşadıklarını söyledikleri süresiz nafakaya ilişkin "kaldırılması gündemde mi?" sorusuna da yanıt veren Bakan Tunç, "Şu anda gündemde değil. Aile hukukuyla ilgili çalışmalarımız var ama şu anda gündemimizde değil." dedi.