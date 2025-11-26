Son dakika | Yargı paketine af dokunuşu kesinleşti: Yarın Meclis'te

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, dün partisinin MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 11. Yargı Paketi'nin cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulacağını açıklamıştı.

Ancak paketin yarın TBMM'ye sunulacağı bildirildi. Pakette, yaklaşık 55 bin mahkumun yararlanması beklenen ve Covid izni olarak bilinen af düzenlemesinin de olacağı öğrenildi.

DETAYLARI HALK TV MUHABİRİ AKTARDI

Merak edilen paketle ilgili detayları Halk TV Ankara Muhabiri Şeyma Paşayiğit aktardı.

Paşayiğit, Halk TV'de Gözde Şeker Fırtına'nın sunduğu "Kırmızı Çizgi" programına bağlanan Paşayiğit, şunları söyledi:

"11. yargı paketiyle ilgili en çok tartışılan başlık aslında Covid izni olarak bilinen o düzenlemenin paketin içinde olup olmayacağıyla ilgiliydi. Meclis açıldığından beri hep ne zaman sunulacak diye sorduğumuzda, geçtiğimiz hafta AK Partili kaynaklar bu haftayı işaret etmişlerdi, cuma gününü işaret etmişlerdi ama takvim değişti. Yarın sunulacak. Öğleden sonra Meclis Başkanlığına kanun teklifi halinde sunulması bekleniyor ve Covid izni olarak bilinen düzenleme de içinde yer alacak.

Geçtiğimiz hafta AK Partili kaynaklar Covid izni için etki analizinin istendiğini belirtmişlerdi. Etki analizini çıkardılar, değerlendirmeleri yaptılar; yaklaşık 55 bin mahkumun bu düzenlemeden faydalanması bekleniyor.

Düzenleme şöyle şekillenecek: Covid döneminde bu düzenleme geldiği için ismi bu şekilde adlandırılıyor ve 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmıştı. Eşitsizlikler olduğu ifade ediliyordu, özellikle MHP'den Feti Yıldız bu konuyu sık sık gündeme getiriyordu ve AK Parti yargı paketinin içine almaya karar verdi. 31 Temmuz 2023'ten önce hükmü kesinleşmiş olanlara tanınan hakların, hükmü kesinleşmesi yerine 31 Temmuz 2023 öncesi suç işleme tarihi dikkate alınarak koşullu salıverilme hakkından yararlanması öngörülüyor.

Yarın sunulacak pakette Covid izni olacak. Bu düzenleme olacak mı, olmayacak mı çok tartışmalıydı. Az evvel AK Partili kaynaklardan aldığımız bilgilere göre 11. yargı paketinin içinde bu düzenleme yer alacak."