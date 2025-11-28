Son dakika | Saraçhane eylemleri davasında 87 beraat kararı

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025 günü gözaltına alınmasıyla İBB'nin Saraçhane binası önünde bir araya gelen on binlerce üniversite öğrencisi ve yurttaşlar, günlerce operasyonu protesto etmişti.

Eylemlerde gözaltına alınan ve haklarında dava açılan kişilerin yargılanmaları devam ediyor.

Son Dakika | Gazeteciler Saraçhane eylemleri davasından beraat etti

87 KİŞİ HAKKINDA DAHA BERAAT KARARI

Haklarında dava açılan 87 kişinin bugün İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamalarına devam edildi.

Mahkeme, savcılığın mütalaasına uyarak tüm kişilerin ayrı ayrı beraatına karar verdi.