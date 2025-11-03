İstanbul'da deprem mi oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu?
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde haftalardır devam eden deprem fırtınası kendisini bugün de hatırlattı.

Bugün Balıkesir'de deprem oldu. Depremin merkez üssü Sındırgı olarak açıklandı. AFAD tarafından yapılan ilk açıklamada depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sadece Balıkesir'de değil, merkez üssü Sındırgı olmak üzere tüm Balıkesir ve İstanbul'a varana kadar çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ: 5.1

Sındırgı merkezli meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.9 olarak açıklandı. Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 5.1 olarak açıklandı. 51.1 'lik depremin derinliği 14.3 kilometre olarak ifade edildi.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Sındırgı merkezli depremin ardından özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunu sordu. Deprem neredeyse İstanbul'da da hissedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

