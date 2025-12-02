Son dakika | Faladdin ve Binnaz Abla'nın sahibi tahliye edildi

Faladdin ve Binnaz Abla’nın sahibi Sertaç Taşdelen hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, fal bakma uygulalamalarından olan 'Faladdin' ve 'Binnaz' isimli iki uygulama ve internet siteleri sahibi Sertaç Taşdelen 16 Temmuz günü gözaltına alınmıştı.

Banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, araçları, deniz taşıtları ile Arteria Yazılım A.Ş.’deki ortaklık paylarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulan Taşdelen, 17 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandı.

İFADESİNDE "BEN FALA İNANMAM" DEMİŞTİ

Taşdelen'in Sulh Ceza Hakimlik sorgusunda, aylık gelirinin 150 bin lira olduğunu söyleyen söylerek, "Askerliği komando olarak yaptım ve birincilikle bitirdim. Binnaz ve faladdin uygulamalarını çıkardım. Daha sonra toplam uygulama sayımız altıya çıktı. Kıble bulucu, alim uygulaması, çocuklar için uygulama ürettik. Bizler yapay zekanın da kullanıldığı uygulamalar üretiyoruz. Falcılıkla, muskacılıkla, üfürükçülükle, hocalıkla alakamız yoktur. Ben falcılara inanmam. Yurt dışında konuşmalar yaptım" demişti.

İLK MAHKEMEDE TAHLİYE EDİLDİ

Taşdelen, yargılandığı daada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Taşdelen hakkında ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

