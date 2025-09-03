Son Dakika | CHP İstanbul Kongresi'nin duruşma tarihi belli oldu

Yayınlanma:
CHP 38. İstanbul Kongresi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın duruşma tarihi belli oldu.

CHP 38. İstanbul İl Kongresi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşma tarihi belli oldu.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz kongre hakkındaki davanın ilk duruşmasının 6 Ocak 2026 tarihinde görüleceğini belirtti.

Saymaz paylaşımında şunlara yer verdi:

"CHP il kongresinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 6 Ocak 2026’da görülecek. Mahkeme, aynı iddianameye dayanarak, kongrenin iptali için 41. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. 41. Asliye Hukuk da kendi dosyasını dün iptal kararı veren 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyayla birleştirdi. Bu davanın ilk duruşması ise 3 Ekim 2025’te görülecek."

bdd.jpg

3 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, Siyasi Partiler Kanunu’nun “oylamaya hile karıştırılması” suçundan 3 yıla kadar hapisle istemiyle iddianame hazırlamıştı.

İddianame, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

