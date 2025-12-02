Son dakika | BOTAŞ tesisinde yangın

Son dakika | BOTAŞ tesisinde yangın
Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul'un Silivri ilçesindeki BOTAŞ tesislerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Tesislerden tahliyeler sürüyor.

İstanbul Silivri'de bulunan BOTAŞ Tesislerinde, saat 14 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

EKİPLERİN YANGINA MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Ekiplerin yangının söndürülmesi için müdahaleleri sürerken, bölgeden tahliyeler devam ediyor.

İlk belirlemelere göre ölü veya yaralının olmadığı yangının çıkış nedeni, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

