Sol Partili ilçe başkanı yaşamını yitirdi

SOL Parti Bartın Merkez İlçe Başkanı Mustafa Dinç, bir süredir devam eden tedavi sürecinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti. Bartın siyasetinin sevilen isimlerinden olan Dinç'in vefatı, partilileri ve yakınlarını yasa boğdu.

CENAZE TÖRENİ YARIN DÜZENLENECEK

Mustafa Dinç’in cenaze programı da belli oldu. Dinç, 13 Nisan Pazartesi günü öğle namazını müteakip Şadırvan Camii’nde düzenlenecek olan cenaze töreninin ardından, Halatçı Yaması Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

SOL PARTİ’DEN TAZİYE MESAJI: "MÜCADELESİ UNUTULMAYACAK"

Vefat haberinin ardından SOL Parti tarafından resmi bir açıklama yayımlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: