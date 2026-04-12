Sol Partili ilçe başkanı yaşamını yitirdi

SOL Parti Bartın Merkez İlçe Başkanı Mustafa Dinç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Dinç, 13 Nisan Pazartesi günü Bartın'da toprağa verilecek.

SOL Parti Bartın Merkez İlçe Başkanı Mustafa Dinç, bir süredir devam eden tedavi sürecinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti. Bartın siyasetinin sevilen isimlerinden olan Dinç'in vefatı, partilileri ve yakınlarını yasa boğdu.

CENAZE TÖRENİ YARIN DÜZENLENECEK

Mustafa Dinç’in cenaze programı da belli oldu. Dinç, 13 Nisan Pazartesi günü öğle namazını müteakip Şadırvan Camii’nde düzenlenecek olan cenaze töreninin ardından, Halatçı Yaması Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Laiklik Bildirisi'ne imza atanlara 'Talibanlaştırma' sorusu! 4 kişi daha ifadeye çağrıldıLaiklik Bildirisi'ne imza atanlara 'Talibanlaştırma' sorusu! 4 kişi daha ifadeye çağrıldı

SOL PARTİ’DEN TAZİYE MESAJI: "MÜCADELESİ UNUTULMAYACAK"

Vefat haberinin ardından SOL Parti tarafından resmi bir açıklama yayımlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“SOL Parti Bartın Merkez İlçe Başkanı Mustafa Dinç arkadaşımız aramızdan ayrıldı. Başımız sağ olsun. Işıklar içinde uyusun. Sevenlerine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Mücadelesi unutulmayacak.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Türkiye
Valilik "Yaklaşmayın" uyarısı yaptı: Su tahliyesi yapılacak
Valilik "Yaklaşmayın" uyarısı yaptı: Su tahliyesi yapılacak
Siirt'te sel dehşeti: Hastaneye götürülen kadın mahsur kaldığı minibüste can verdi
Siirt'te sel dehşeti: Hastaneye götürülen kadın mahsur kaldığı minibüste can verdi
Malatya'da inşaatta 4 metre yükseklikten düşüp öldü
Malatya'da inşaatta 4 metre yükseklikten düşüp öldü