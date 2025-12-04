Sinco’dan sonra şimdi de Tilko! Camdan girdi evin maskotu oldu

Oğuz Karslıoğlu ile tilkinin tanışması yaklaşık bir ay öncesine dayanıyor. Barakasının penceresinden dışarıyı izlerken tilkiyi fark eden Karslıoğlu, dışarı çıkarak ona ekmek attı. İlk başlarda ekmeği alıp hızla uzaklaşan hayvan, zamanla Karslıoğlu’nun varlığına alıştı.

Bu güven ilişkisi ilerledikçe tilkinin davranışları da değişti. Sık sık barakayı ziyaret etmeye başlayan tilki, bir süre sonra tedirginliğini atarak evin içine kadar girmeye başladı. Karslıoğlu, tabaklara koyduğu ekmek, bisküvi, meyve ve et ürünlerini yiyen tilkinin o anlarını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

MENÜSÜNDE BİSKÜVİ VE ET VAR

Tilkinin beslenme alışkanlıkları ve ziyaret sıklığı hakkında bilgi veren Oğuz Karslıoğlu, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

"Yaklaşık 1 ay önce barakanın camından gördüm. Dışarıya çıkıp kendisine ekmek attım. Ondan sonra bize yaklaşmaya başladı, evin içerisine girdi, tabaklarımızdan yemeye başladı. 2-3 günde bir kendisine yiyecek atıyorum, gelip alıp gidiyor. Ekmeği ve bisküviyi çok seviyor ancak kemik ve eti daha çok tercih ediyor. İlk zamanlar çok tedirgindi, şimdi daha samimi oldu."

"ONA ZARAR GELMESİN DİYE KENDİMDEN UZAKLAŞTIRIYORUM"

Yaban hayvanlarının insanlara fazla alışmasının getirdiği risklerin farkında olan Karslıoğlu, bu samimiyetin dozunu, tilkinin iyiliği için ayarladığını belirtti. Çevreden gelen uyarıları dikkate aldığını ifade eden Karslıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ben o samimiyeti biraz bozdum. Çünkü kötü niyetli insanlar tarafından öldürüldüğünü gördüm. Bundan dolayı kendimden uzaklaştırıyorum, uzaktan seviyorum. Çevremdekiler tepki gösteriyor; kimisi ısıracağından endişe ediyor, kimisi ise 'Kendine yaklaştırma, diğer insanlara da alışır, kötü niyetli insanlar zarar verir' diyor. Tabii ben de bu uyarıları dikkate alıyorum."

DOĞADAKİ DİĞER MİSAFİRLER VE KORUMA ÇAĞRISI

Barakasının çevresinde sadece tilkinin değil, bir çakal ailesinin ve kuşların da bulunduğunu belirten Karslıoğlu, doğayla iç içe yaşamaktan dolayı herhangi bir tedirginlik duymadığını vurguladı.

Daha önce popüler olan 'Sinco' isimli sincaba atıfta bulunarak tilkiye 'Tilko' adını verdiğini söyleyen Karslıoğlu, sözlerini şu mesajla noktaladı:

"Hayvanlara zarar vermeyelim, doğayı koruyalım. Onlar da bu hayatın bir parçası."