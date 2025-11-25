Sığırcıkların gökyüzündeki dansı büyüledi

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde dün akşam saatlerinde ortaya çıkan sığırcık sürüsü, gökyüzünde sergilediği toplu ve senkronize hareketlerle izleyenlere adeta dans gösterisi sundu. Farklı yönlere aynı anda hareket eden kuşların oluşturduğu şekiller, bölge halkının dikkatini çekti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Vatandaşlar, bir süre boyunca gökyüzünü kaplayan sığırcıkları hayranlıkla izlerken, o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kullanıcılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Doğa olayının akşam saatlerinde güneşin batışıyla birlikte daha da etkileyici bir hale geldiği, sürünün koreografi benzeri hareketlerinin özellikle çocuklar ve çevrede bulunan vatandaşların ilgisini çektiği belirtildi.