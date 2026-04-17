SGK taşrada 100 memur alacak: Tarih belli oldu

SGK taşrada 100 memur alacak: Tarih belli oldu
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alacağını duyurdu. Başvurular 17 Nisan’da başlayacak, sözlü sınav 15-26 Haziran’da yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Resmî Gazete’de yayımlanan ilanla, 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Sözlü sınavla gerçekleştirilecek alım, taşra teşkilatı kadrolarında genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilmek üzere yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel şartlara sahip olmak, en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak şartı aranacak. Ayrıca adayların, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve ÖSYM tarafından 2024 veya 2025’te yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Casperlar'a bilgi sızdıran memurlar adliyedeCasperlar'a bilgi sızdıran memurlar adliyede

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ

Sınav için başvurular 17 Nisan’da başlayacak ve 3 Mayıs saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı adresinden yapabilecek.

Memurların doğum izninde her şey sil baştanMemurların doğum izninde her şey sil baştan

SÖZLÜ SINAV TARİHİ

Sınav, tek aşamalı ve sözlü olarak 15-26 Haziran tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Türkiye
Emekliliğine 1 ay kalan madenci elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi
Emekliliğine 1 ay kalan madenci elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi
Güvenlik sorunu
Güvenlik sorunu