SGK taşrada 100 memur alacak: Tarih belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Resmî Gazete’de yayımlanan ilanla, 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Sözlü sınavla gerçekleştirilecek alım, taşra teşkilatı kadrolarında genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilmek üzere yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel şartlara sahip olmak, en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak şartı aranacak. Ayrıca adayların, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve ÖSYM tarafından 2024 veya 2025’te yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Casperlar'a bilgi sızdıran memurlar adliyede

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ

Sınav için başvurular 17 Nisan’da başlayacak ve 3 Mayıs saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı adresinden yapabilecek.

Memurların doğum izninde her şey sil baştan

SÖZLÜ SINAV TARİHİ

Sınav, tek aşamalı ve sözlü olarak 15-26 Haziran tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

(AA)