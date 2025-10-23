Sancaktepe'de 3 kişiyi öldüren zanlı yakalandı

Yayınlanma:
Son dakika haberi... İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Sokakta yürüyen kişilere ateş açtıktan sonra kaçan şüpheli, polis tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı

Dehşet verici olay, Sancaktepe'ye bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle, sokakta yürüyen 3 kişiye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırı sonucu üç kişi de ağır şekilde yaralanırken, silahlı saldırgan olay yerinden hızla kaçarak izini kaybettirdi.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kurşunların hedefi olan üç kişinin de hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ekipleri, sokağı güvenlik şeridiyle kapatarak olay yerinde delil incelemesi başlattı.

SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlatan İstanbul polisi, kısa sürede zanlının kimliğini tespit etti. Kaçan şüpheli Mahir G. (45), suçta kullandığı değerlendirilen silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında daha önceden 5 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Mahir G., sorgulanmak üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ve olayın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

