Psikolojisi bozulan şoför rahatlamak için bakın ne yaptı

Yayınlanma:
İstanbul Kadıköy'de bir İETT otobüsünde "orta kapıdan binme" tartışması nedeniyle sinir krizi geçiren şoför, "Psikolojim bozuldu" diyerek otobüsü durdurdu. Direksiyonu bırakan şoför aşağı inip durakta otururken, yolcular şaşkınlık içinde o anları izledi.

Olay, İstanbul'un en yoğun noktalarından biri olan Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre, durağa yanaşan otobüse binmek isteyen bazı yolcular, yoğunluk nedeniyle orta kapının açılmasını talep etti. Ancak otobüs şoförü bu talebe olumsuz yanıt verince taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı.

"PSİKOLOJİM BOZULDU" DEDİ OTOBÜSÜ TERK ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkesine hakim olamayan otobüs şoförü, yolculara "Psikolojim bozuldu, yapamıyorum" diyerek aracı olduğu yerde durdurdu. Koltuğundan kalkan sürücü, dolu otobüsteki yolcuların şaşkın bakışları arasında araçtan inerek otobüs durağındaki banka oturdu.

YOLCULAR NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Şoförün otobüsü terk edip durakta sakince oturması, araç içerisindeki yolcular tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde yolcuların kendi aralarında durumu tartıştığı, kiminin güldüğü, kiminin ise duruma tepki gösterdiği görüldü.

Videoya yansıyan diyaloglarda bir yolcunun, "Adam gitti, şaka gibi" dediği, bir diğerinin ise "Bunu yapmaya hakkı yok" şeklinde tepki gösterdiği duyuldu. Bazı vatandaşlar ise camdan dışarı bakarak şoförün geri dönüp dönmeyeceğini anlamaya çalıştı.

SAKİNLEŞİNCE GERİ DÖNDÜ

Bir süre durakta oturarak hava alan ve sakinleşmeye çalışan şoför, daha sonra yerinden kalkarak otobüse geri döndü. Şoförün geri gelişiyle birlikte yolcular derin bir nefes alırken, otobüs seferine kaldığı yerden devam etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken, olay İstanbul trafiğinde yaşanan gerilimin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

