Perde takarken 3. kattan yere düştü!
Samsun Atakum’a bağlı Yenimahalle Mahallesi 3300 Sokak’ta meydana gelen olayda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde İşletme Bölümü öğrencisi olan Ekin Beril B., 3’üncü katta kaldığı evin perdesini takarken dengesini kaybetti ve pencereden beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI!
20 yaşındaki Ekin Eril B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak:DHA