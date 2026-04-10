Kapısı açık hareket etti: Dengesini kaybeden yolcu yola savruldu! O anlar kamerada

Trafik kurallarına uymayan sürücüler, bazen bilinçli bir şekilde bazen de 'bir şey olmaz' diyerek trafik güvenliğini tehlikeye sokuyor. Özellikle yağmur ve kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yollarda çok sayıda ciddi trafik kazaları meydana geliyor. Bu kazaların bir kısmına ise yayalar neden olabiliyor.

KAPISI AÇIK KALDI: DENGESİNİ KAYBEDEN YOLCU YOLA SAVRULDU

Adana'da meydana gelen olayda, özel bir halk otobüsü şoförü, otobüsün kapısını kapatmadan hareket etti. O sırada kapıya yakın mesafede duran bir yolcu, dengesini kaybederek otobüsün içinden yola düştü. Ağır yaralandığı öğrenilen yolcu, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Adana'nın merkez Çukurova ilçesi, Huzurevleri Mahallesi İsmet Atlı Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Özel halk otobüsüne binen Halil İbrahim Topuz (60), kapısı açık aracın hareket etmesiyle dengesini kaybederek yola düştü. Topuz'un düştüğü sırada otobüsün kapısı da kapandı.

DÜŞEN YOLCU AĞIR YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Topuz, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)