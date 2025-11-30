Papa 14. Leo bugün Minguzzi ailesiyle görüşecek

Papa 14. Leo bugün Minguzzi ailesiyle görüşecek
Yayınlanma:
Türkiye ziyaretini sürdüren Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, programı kapsamında bugün, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle bir araya gelecek.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin son gününde Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle bir araya gelecek. Papa, ocak ayında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine ziyarette bulunacak.

"MERHAMETİN VE ADALETİN DİNİ OLMAZ"

Görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan anne Yasemin Minguzzi, buluşmanın içeriğine dair bilgi verdi. Eşi Andrea'nın Katolik olduğunu, oğlu Ahmet'in ise kendi iradesiyle Müslümanlığı seçtiğini vurgulayan Minguzzi, "Merhametin, vicdanın ve adaletin dini olmaz; Papa ile yapacağımız görüşmenin de hiçbir siyasi gölgesi yoktur." ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Minguzzi davasında gerekçeli karar açıklandıSon Dakika | Minguzzi davasında gerekçeli karar açıklandı

"OĞLUM İÇİN DÜNYAYI SARSMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Adalet arayışını sürdürdüğünü belirten Yasemin Minguzzi, çaldığı kapıların süreceğini ifade etti. Minguzzi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rabbime sığınıp sevdiğiniz ya da sevmediğiniz bütün kapıları çaldım ve çalmayı sürdüreceğim. Oğlum için bu dünyayı, nefes aldığım sürece sarsmaya devam edeceğim."

Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Akademi ve öğretmenlik mesleğinin bitirilişi
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Türkiye
Bolu'da kartpostallık görüntüler: Lapa lapa kar yağdı
Bolu'da kartpostallık görüntüler: Lapa lapa kar yağdı
Papa 14. Leo Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret etti
Papa 14. Leo Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret etti
Önce bariyere sonra taksiye çarptı: Direksiyonda baygınlık geçirdi!
Önce bariyere sonra taksiye çarptı: Direksiyonda baygınlık geçirdi!