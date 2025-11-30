Papa 14. Leo bugün Minguzzi ailesiyle görüşecek

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin son gününde Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle bir araya gelecek. Papa, ocak ayında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine ziyarette bulunacak.

"MERHAMETİN VE ADALETİN DİNİ OLMAZ"

Görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan anne Yasemin Minguzzi, buluşmanın içeriğine dair bilgi verdi. Eşi Andrea'nın Katolik olduğunu, oğlu Ahmet'in ise kendi iradesiyle Müslümanlığı seçtiğini vurgulayan Minguzzi, "Merhametin, vicdanın ve adaletin dini olmaz; Papa ile yapacağımız görüşmenin de hiçbir siyasi gölgesi yoktur." ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Minguzzi davasında gerekçeli karar açıklandı

"OĞLUM İÇİN DÜNYAYI SARSMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Adalet arayışını sürdürdüğünü belirten Yasemin Minguzzi, çaldığı kapıların süreceğini ifade etti. Minguzzi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rabbime sığınıp sevdiğiniz ya da sevmediğiniz bütün kapıları çaldım ve çalmayı sürdüreceğim. Oğlum için bu dünyayı, nefes aldığım sürece sarsmaya devam edeceğim."