Dolandırıcılık operasyonunda 14 gözaltı! 46 milyon lira değerinde 58 araca el konuldu

Yayınlanma:
Çorum merkezli 5 ilde, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, internet sitelerine ilan veren kişilerden satın aldıkları araçların bedelinin bir kısmını ödeyerek bir kısmını ise hileli şekilde senet düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, internet sitelerine ilan veren araç sahipleriyle irtibata geçen şüphelilerin, araç bedellerinin bir kısmını güvenli ödeme sistemi ya da elden ödedikleri, kalan kısım için ise hileli şekilde senet düzenleyerek ödeme yapmadıkları tespit edildi.

Şüpheli şahısların devrini aldıkları araçları kendi aralarında ya da üçüncü şahıslara devrederek bu yolla elde ettikleri gelirleri kendilerine ait şirketler üzerinden akladıkları belirlendi.

45 MİLYON LİRA İŞLEM HACMİ!

Yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin bu yöntemle 55 araç sahibini dolandırdığı tespit edilirken MASAK’tan temin edilen rapora göre, 2025 yılı içerisinde şüphelilere ait banka hesaplarında 45 milyon TL işlem hacmi bulunduğu, 15 milyon TL’lik suçtan kaynaklanan malvarlığı değerinin aklandığı belirlendi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen 14 kişi Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Ankara’da eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 44 fişek, 1 kılıç, 18 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 bilgisayar kasası, 30 çeyrek altın, 10 gram altın, 56 bin TL nakit para, 8 satış sözleşmesi, 100 avro, çok sayıda boş senet ele geçirildi.

Aynı zamanda, şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 46 milyon 500 bin TL olan 58 araç ile 2 taşınmaza da el konuldu. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak:DHA

