Ordu'da 'change' araç operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Ordu'da gümrük kaçağı otomobillere, ağır hasarlı araçların şasi numaralarını kopyalayarak piyasaya süren şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç organizasyonlarının gümrük kaçağı araçları yasallaştırmak için başvurduğu "change" yöntemine karşı kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin yurt içinden temin ettikleri ağır hasarlı veya kullanılamaz durumdaki araçların şasi numaralarını, yurt dışından kaçak yollarla getirilen aynı model ve renkteki araçlara profesyonel yöntemlerle aktardıkları belirlendi.

TEKNİK TAKİP ÜNYE’DE OPERASYONA DÖNÜŞTÜ

"Resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, delillerin toplanmasının ardından 23 Aralık tarihinde Ünye ilçesinde düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında incelenen araçlarda yapılan kriminal tetkikler, şasi numaralarının orijinal olmadığını ve sahte belgelerle tescil edildiğini bir kez daha kanıtladı.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 6’sı, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet yetkilileri, vatandaşları ikinci el araç alımlarında şasi numarası kontrolü ve detaylı ekspertiz yaptırmaları konusunda uyardı.

