Palandöken’de kayak sezonu uzatıldı: Tarih belli oldu

Yayınlanma:
Palandöken Kayak Merkezi'nde, etkili olan kar yağışının ardından kayak sezonunun 30 Nisan'a kadar uzatıldığı açıklandı.

Erzurum Havalimanı'na 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunan Palandöken Kayak Merkezi'nde 15 Nisan'da kapanması beklenen kayak sezonunun, 30 Nisan'a kadar uzatıldığı açıklandı.

KAYAK SEZONU 30 NİSAN'A KADAR UZATILDI

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Ejder3200 AŞ'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kayak sezonunu en erken açıp en geç kapatan kayak merkezinde kayak sezonu 30 Nisan'a kadar devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca hava ve pist şartlarının uygun olduğu takdirde 1 Mayıs itibarıyla kayak kulüpleri için pistlerin açık olacağı da belirtildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

