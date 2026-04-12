Özgür Özel ve Ümit Özdağ’dan ittifak sorusuna yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ara seçim ve olası ittifaklara ilişkin soruları yanıtladı.

Özgür Özel, ara seçim kararı alınması halinde siyasi partilerin kendi pozisyonlarını ve siyasi etiğin gerekliliklerini değerlendireceğini söyledi.

“SİYASİ ETİK GEREĞİ BAZI ADIMLAR ATILABİLİR”

Özel, bazı örnekler üzerinden muhalefetin nasıl bir tutum alabileceğine değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Örneğin Kocaeli milletvekili Hasan Bitmez, İsrail’i kınarken ve İsrail’le ticaretin durdurulmasını savunurken oracıkta hayatını kaybetti. Biz Kocaeli’nde boşalan yere adayın kendi partisi tarafından gösterilmesi gerektiğini düşünürüz ve o yönde oy kullanırız.”

Hatay’daki milletvekilliği tartışmalarına da değinen Özel, “Eğer Hatay’da bir ara seçim yapılmaya kalkılırsa orası boş kabul edilmemelidir, Can Atalay gelmelidir. Eğer gelmiyorsa, orada Can Atalay’ın adaylaşmasını doğru buluruz” dedi.

“MUHALEFETİ BİR ARADA TUTACAK HER ŞEY DEĞERLENDİRİLEBİLİR”

Özel, muhalefetin iktidar karşısında ortak hareket edebilmesi için siyasi nezaket çerçevesinde farklı seçeneklerin değerlendirilebileceğini belirtti.

CHP’nin erken seçim ya da ara seçim talebini kendi çıkarı için değil toplum adına dile getirdiğini söyleyen Özel, “Sandığı Cumhuriyet Halk Partisi kendisi için istemiyor, millet için istiyor” dedi.

“TOPLUMDAKİ TEPKİ SANDIKTA GÖRÜLECEK”

Türkiye’de yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çeken Özel, toplumda iktidara yönelik ciddi bir tepki olduğunu savundu.

Özel, “Anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin birinci parti olduğunu görüyoruz. Ama sandık konduğunda toplumdaki tepki Erdoğan’ı Türkiye’de iktidarı sürdüremeyecek bir sonuçla karşı karşıya bırakacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimden kaçınmak için anayasal süreci zorladığını öne süren Özel, CHP’nin ara seçim olması halinde milletin iradesinin en doğru şekilde yansıması için katkı sunacağını söyledi.

ÖZDAĞ: “KARAR ORTAYA ÇIKSIN”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise ittifak tartışmalarına ilişkin değerlendirmesinde, öncelikle ara seçim kararının netleşmesi gerektiğini ifade etti.

Özdağ, “Sayın Genel Başkan gayet doğru bir şekilde genel çerçeveyi koydu. Önce kararın ortaya çıkmasını bekleyelim. Karar ortaya çıktıktan sonra siyaset kendi gerçekliği içerisinde şekillenir” dedi.