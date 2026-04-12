İki ilçede kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu: Araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı

Yüksekova ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan ve aralıkla devam eden kar yağışı ilçeye beyaza bürüdü.

İlçenin kenar mahallelerinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaşırken, park halindeki araçların üzeri beyaz örtüyle karlandı.

Belediye ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için ilçe merkezinde zaman zaman kar temizliği yaptı. Karayolları ekipleri de kendi sorumluluk alanında tuzlama çalışması yaptı.

3125 metre rakımlı dağda kar yağışı altında kayak yapıyorlar

VAN BAŞKALE’DE KAR YAĞIŞI

Başkale, dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. İlçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı.

Yağış nedeniyle park halindeki araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizledi. (DHA)