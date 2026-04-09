Otomobille motosiklet çarpıştı: Yaralılar var

Elde edilen bilgilere göre, kaza saat 12.00 sıralarında Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapmaya çalışan otomobille motosiklet çarpıştı.

Yola savrulan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kavşaktan dönüş yapmaya çalışan otomobile motosikletin çarpması, ardından motosiklettekilerin savrulup düşmeleri yer aldı. (DHA)