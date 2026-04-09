Otomobille motosiklet çarpıştı: Yaralılar var

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde motosikletin kavşakta dönüş yapan otomobille çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Elde edilen bilgilere göre, kaza saat 12.00 sıralarında Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapmaya çalışan otomobille motosiklet çarpıştı.

Yola savrulan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son Dakika | Antalya-Isparta karayolunda feci kaza! 7 ölü 3 yaralıSon Dakika | Antalya-Isparta karayolunda feci kaza! 7 ölü 3 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kavşaktan dönüş yapmaya çalışan otomobile motosikletin çarpması, ardından motosiklettekilerin savrulup düşmeleri yer aldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı