Otomobille motosiklet çarpıştı: Yaralılar var
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde motosikletin kavşakta dönüş yapan otomobille çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Elde edilen bilgilere göre, kaza saat 12.00 sıralarında Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapmaya çalışan otomobille motosiklet çarpıştı.
Yola savrulan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kavşaktan dönüş yapmaya çalışan otomobile motosikletin çarpması, ardından motosiklettekilerin savrulup düşmeleri yer aldı. (DHA)