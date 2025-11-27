Önünü kesti tehdit edip keserle üzerine yürüdü: Kask kamerası kayda aldı

İstanbul Ataşehir’de yaşanan trafik tartışması, yollarda yaşanan şiddet olaylarına bir yenisini daha ekledi. Yol verme tartışması ticari araç sürücüsünün motokurye Yaşar D.'nin önünü kesmesi ile büyüdü.

ÖNÜNÜ KESTİ TEHDİT EDİP KESERLE ÜZERİNE YÜRÜDÜ

8 Kasım Cumartesi günü saat 12.30 sıralarında Yeniçamlıca Mahallesi’nde meydana gelen olayda; Yaşar D. ile hafif ticari araç sürücüsü arasında iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Hafif ticari araç sürücüsü, kuryeye 'Harbi dayak yiyeceksin', 'Kafanı gözünü kıracağım' diyerek defalarca tehditte bulundu.

Ardından şoförün yanında bulunan kişi elindeki keserle aracından inerek motokuryeye saldırı girişiminde bulundu.

KASK KAMERASI KAYDA ALDI

Görüntülerde kucağında küçük bir çocuğun olduğu da görülen ön koltukta oturan şahıs elindeki keserle araçtan inerek, 'Senin aklını alırım' diye bağırıp motokuryenin üstüne yürüdü.

Bu sırada otomobilde bulunan çocuğun gözleri önünde devam eden kavgayı çevredekiler durdurmaya çalıştı.

Şüphelinin tehditlerde bulunması sonrası Yaşar D., motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili Yaşar D.’nin şikayette bulunmadığı öğrenildi.

