Öğretmenlere çiçek veren İETT şoförüne sürpriz ziyaret

İETT’nin 10 yıllık kaptanı Şahismail Ayaztekin’in Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere hediye ettiği çiçeklerin karşılığı gecikmedi; o gün otobüste bulunan öğretmenler, Dünya Şoförler Gününde garaja sürpriz yaparak Ayaztekin’i çiçeklerle kutladı.

İETT’nin 10 yıllık kaptanı Şahismail Ayaztekin, 24 Kasım Öğretmenler Gününde kullandığı otobüse yolcu olarak binen öğretmenlere kırmızı ışıkta gördüğü çiçekçiden çiçek alarak hediye vermiş ve o görüntüler dikkat çekmişti.

ÖĞRETMENLERDEN SÜRPRİZ ZİYARET

O öğretmenler de Dünya Şoförler Gününde İETT Garajına sürpriz ziyaret yaparak o Kaptanın Dünya Şoförler Gününü kutladı.
iett-2.jpeg

ŞOFÖRLER GÜNÜNÜ KUTLADILAR

30 Kasım tarihi, tüm dünyada Dünya Şoförler Günü olarak kutlanıyor. Ulaşım alanında görev yapan ve ekmeğini bu meslekten kazanan tüm şoförler için bu günün özel bir anlamı bulunuyor. Bu kapsamda İstanbul Ataşehir İlçesi’nde bulunan İETT’nin Anadolu Garajı’nda çarpıcı bir an yaşandı.

iett.jpeg

ARACINA BİNEN ÖĞRETMENLERE ÇİÇEK VERMİŞTİ

İETT’nin 10 yıllık kaptanı Şahismail Ayaztekin geçtiğimiz 24 Kasım Öğretmenler Gününde aracına binen öğretmenlere, mesleki saygısından dolayı yolda gördüğü çiçekçiden çiçek alarak hediye etmiş ve o anlar otobüste bulunan tüm yolcuların da alkışlarıyla desteklenmişti. Öğretmenlerin göz yaşlarını tutamadığı o görüntüler tüm Türkiye’nin de sevgisini kazanmıştı. iett-1.jpegHayalinin, öğretmen olmak olduğunu ancak okuma fırsatı bulamadığı için İETT Kaptanı olarak hayatını sürdüğünü ifade eden Şahismail Ayaztekin’e o gün otobüste olan öğretmenler büyük bir sürpriz yaptılar. retmenler.jpeg​​​​​​​

İETT tarafından ulaşılan ve 30 Kasım tarihinin Dünya Şoförler Günü olduğu söylenen öğretmenler; Davut Gürler, Aslı Çiftçi Uçmaz ve Emrecan Aslan İETT’nin Anadolu Garajına çiçeklerle geldiler ve o kaptanın Dünya Şoförler Gününü kutladılar.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

