Öğretmenler gününde büyük saygısızlık: Öğretmen ve öğrencileri kovan işletme hakkında yeni gelişme
Yayınlanma:
Gaziosmanpaşa'da, bir işletmede 24 Kasım Öğretmenler gününde bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, iddiaya göre işletme sahibi tarafından 'az sipariş' gerekçesiyle kovuldu. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından işletmeyi denetleyen ekipler, kafeyi mühürledi.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğrenciler ve velilerden oluşan bir grup, bir kafeye gitti.
İddiaya göre işletme sahibi, verilen ilk siparişlerin ardından uzun süre oturan müşterilerine tepki göstererek kafeden ayrılmalarını istedi. Bunun üzerine işletme sahibi ve grup arasında tartışma çıktı.
İŞLETME SAHİBİ MÜŞTERİLERİ KAFEDEN KOVDU
İşletme sahibi, "Mekan sahibi benim, seni de kovuyorum" diyerek müşterilerini kovdu. O anlar, bir öğretmen tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İşletme sahibinin "Kime şikayet ederseniz edin" sözlerinin de duyulduğu görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine dün öğle saatlerinde kafeye giden zabıta ekipleri, iş yerini mühürledi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli