Öğretmenler gününde büyük saygısızlık: Öğretmen ve öğrencileri kovan işletme hakkında yeni gelişme

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğrenciler ve velilerden oluşan bir grup, bir kafeye gitti.

İddiaya göre işletme sahibi, verilen ilk siparişlerin ardından uzun süre oturan müşterilerine tepki göstererek kafeden ayrılmalarını istedi. Bunun üzerine işletme sahibi ve grup arasında tartışma çıktı.

İŞLETME SAHİBİ MÜŞTERİLERİ KAFEDEN KOVDU

İşletme sahibi, "Mekan sahibi benim, seni de kovuyorum" diyerek müşterilerini kovdu. O anlar, bir öğretmen tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İşletme sahibinin "Kime şikayet ederseniz edin" sözlerinin de duyulduğu görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine dün öğle saatlerinde kafeye giden zabıta ekipleri, iş yerini mühürledi.