Öğretmenler gününde büyük saygısızlık: Öğretmen ve öğrencileri kovan işletme hakkında yeni gelişme

Yayınlanma:
Gaziosmanpaşa'da, bir işletmede 24 Kasım Öğretmenler gününde bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, iddiaya göre işletme sahibi tarafından 'az sipariş' gerekçesiyle kovuldu. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından işletmeyi denetleyen ekipler, kafeyi mühürledi.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğrenciler ve velilerden oluşan bir grup, bir kafeye gitti.

gaziosmanpasaogretmen-ve-ogrenciler-kovuldu.jpg

İddiaya göre işletme sahibi, verilen ilk siparişlerin ardından uzun süre oturan müşterilerine tepki göstererek kafeden ayrılmalarını istedi. Bunun üzerine işletme sahibi ve grup arasında tartışma çıktı.

gaziosmanpasa-ogretmen-ogrencileri-isletmeden-kovdu.jpg

İŞLETME SAHİBİ MÜŞTERİLERİ KAFEDEN KOVDU

İşletme sahibi, "Mekan sahibi benim, seni de kovuyorum" diyerek müşterilerini kovdu. O anlar, bir öğretmen tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

zabita-isletmeyi-muhurledi.jpg

İşletme sahibinin "Kime şikayet ederseniz edin" sözlerinin de duyulduğu görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine dün öğle saatlerinde kafeye giden zabıta ekipleri, iş yerini mühürledi.

isletme-muhurlendi.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

